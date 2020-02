Formule 1 : «Nous nous sommes battus durement mais très proprement», Verstappen sur Hamilton

Souvent avare de compliments à destination de ses rivaux, Max Verstappen a souligné une qualité de la conduite du champion du monde en titre, Lewis Hamilton.

«Si vous regardez le Brésil, nous nous sommes battus durement mais très proprement. De mon côté, je sais que je me bats durement mais c’est parce que je veux toujours signer le meilleur résultat possible, et j’ai toujours fait ça. (…) Mais quand vous vous battez pour un titre, c’est une mentalité différente. Nous n’étions pas dans un tel combat donc vous savez que vous avez quelques courses durant lesquelles vous pouvez possiblement gagner, et vous essayez tout pour ça», a récemment expliqué Max Verstappen.

Nul doute qu’il aura à coeur de reproduire sa performance du Grand Prix du Brésil, où il avait remporté la course.

Habitué des petites phrases, Max Verstappen s’est signalé en faisant une entorse à ses habitudes. L’an prochain, le Néerlandais sera directement en compétition avec Lewis Hamilton comme il le répète régulièrement depuis la fin de la saison 2019.