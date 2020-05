Formule 1 : «On se projette un peu plus sur l’avenir», Prost sur le de Renault pour Esteban Ocon

Depuis cette saison, Esteban Ocon est donc un pilote Renault. Un choix sur lequel est revenu Alain Prost, dirigeant de l’écurie française.

Directeur non-exécutif de Renault, Alain Prost est revenu sur le choix de l’écurie française de faire confiance à Esteban Ocon. Dans des propos rapportés par F1Only, il a alors assuré :

«C’est vrai que Ocon est un jeune pilote – Français, bien-sûr – ça c’est un petit plus, mais ce n’était pas la priorité. C’est un pilote d’avenir avec qui on pouvait signer un contrat un peu long, deux ans plus une option. Alors que Nico, c’était plutôt un an, mais c’était un peu compliqué dans ce qu’il voulait d’une certaine manière, et puis il y avait à l’époque – quand on a pris la décision – un changement de règlements et c’était difficile de se projeter avec Nico tout en sachant que cette année, on savait qu’elle ne serait pas non plus au top. Donc, de repartir avec le même pilote – qui était super – Nico est quelqu’un de génial sur le plan humain, mais qui était un peu négatif – parce que c’est vrai que la voiture n’a pas progressé comme ils auraient voulu, et continuer un an de plus, sans préparer spécialement l’avenir, on ne voulait pas se retrouver non plus avec Nico et Daniel en fin de contrat à la fin de cette année. Alors ce qu’Esteban Ocon va amener de plus, c’est justement la fraîcheur d’un jeune pilote qui arrive dans une équipe comme ça. Voilà, vous faites une première année moyenne par exemple en préparant le futur, c’est différent. On se projette un peu plus sur l’avenir et il donne un peu de pêche, comme quelqu’un qui arrive et qui a les dents qui traînent parterre».