Forum Africa CEO 2020 : la responsabilité sociétale des entreprises, une priorité

A Abidjan, du 09 au 10 mars 2020, plus de 1.800 grands décideurs de l’industrie, de la finance et de la politique Africaine sont attendus pour le compte de la 8ème édition de la rencontre internationale dédiée secteur privé africain. Occasion pour ces géants du business sur le continent noir d’harmoniser leur conception du «capitalisme et le bien commun».

Après avoir mis un point d’honneur sur l’impact du digital (forum 2018) et avoir accordé une attention particulièreà la politique idéale pour réussir lazone de libre-échange continentale (forum 2019), le forum Africa CEO, pour le compte de sa rencontre de l’année 2020se veut d’être plus entreprenant.

En effet, prévue pour se tenir à Abidjandu 09 au 10 mars 2020, cette rencontre internationale dédiée aux patronsdu secteur privé africain, avec près de 1.800 participants attendus, s’intéressera à la responsabilité sociétale des entreprises africaines.

Dans un contexte d’inégalités sans cesse croissant, de révolutions technologiques en plein essor, d’influences climatiques à forte vitesse, le secteur privé mondial n’étant pas épargné, les majors du secteur privé africain entendent remodeler le capitalisme en repensant l’impact des entreprises sur la vie des peuples africains.

A l’occasion, le mécanisme du renforcement du partenariat public-privé pour une meilleure croissance du continent ne sera pas du reste, en ce qui concerne les domaines tels que l’agro-business,les télécoms, les banques etc.

Vers l’amélioration de l’impactdes entreprises sur la société

Se voulant plus en communion avec les consommateurs de leurs produits, l’environnement, les questions brûlant de l’heure, à savoir l’intégration de la jeunesse, l’emploi, un monde plus justeen dépit de la compétitivité indissociable des affaires, etc., les leaders économiques africains passeront en revue leur rôle dans cette panoplie de défis. La croissance panafricaine prise en priorité avec le secteur privé, de grands noms du milieu sont déjà annoncés pour ladite rencontre.

Il s’agit entre autre de Philippe Le Houérou, directeur général de l’IFC ; Abdulsamad Rabiu, président exécutif de BUA Group ; Alain Law-Min, CEO de Mauritius Commercial Bank ; Amadou Hott, ministre de l’Économie du Sénégal ; Tony Elumelu, président de Heirs Holding ; Mohamed Mohsen, CEO d’Arab Contractors ; Albert Yuma, président de Gécamines ; Diane Karusisi, CEO de Bank of Kigali ; Jean Kacou Diagou, président de NSIA ; Toyin Sanni, CEO d’Emerging Africa Group.

Par Sylvestre TCHOMAKOU