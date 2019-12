Franc Cfa : «ce qui est bon pour les Etats africains est bon pour la France», Bruno Lemaire

Bruno Lemaire, ministre français de l’Economie, a signé le 21 décembre 2019 en présence de Macron et Ouattara la fin du franc CFA qui sera remplacé par l’ECO.

«Ce qui est bon pour les Etats africains est bon pour la France. C’est un pas historique qui ouvre une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain», a déclaré Bruno Lemaire, ministre français de l’Economie, après l’accord mettant fin au Franc CFA en Afrique de l’Ouest.

Emmanuel Macron a fait remarquer que la question du F CFA cristallise de nombreux débats menés essentiellement par la jeunesse africaine qui assimile l’arrimage du F CFA à l’Euro à une pratique coloniale de la France.

C’est fort de ce constat qu’il a indiqué avoir décidé de rompre les amarres, de mettre tous les sujets à plat et d’écrire avec l’Afrique, une nouvelle histoire. Il a salué cette réforme historique et majeure, et a indiqué qu’une nouvelle étape vient d’être franchie.

Poursuivant, il a souligné que l’ECO est un outil d’intégration et de stabilité, avant de confirmer les changements majeurs indiqués par le Président Alassane Ouattara.

Pour terminer, le Chef de l’Etat français a salué le rôle déterminant joué par son homologue ivoirien dans ces réformes et lui a réitéré sa fierté et son amitié.

Notons que l’entretien entre les deux Chefs d’Etat a été suivi de la signature de plusieurs accords de coopération, ainsi que de la présentation du Projet de l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme de Jacqueville, par le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Hamed BAKAYOKO.