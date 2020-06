France : Emmanuel macron donne priorité aux «bavures» policières

Emmanuel macron , le président français est monté au créneau le lundi 8 juin 2020 pour instituer son gouvernement à vite «améliorer» la déontologie des forces de l’ordre . Cette appelle urgente s’inscrive par le fait que des manifestations répétées se produise ces derniers jours .

Depuis la mort de Georges Floyd aux États unis d’Amérique , Comme plusieurs d’autres pays du monde la France ne fait qu’enregistrer chaque jour des clans de manifestations dénonçant les bavures policières face à la population et notamment la race noire.

«Des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l’ordre , la politique de la ville et lutter contre le racisme » . Un soucis majeur pour le patron de l’Élysée. Ainsi il a demandé à son gouvernement de vite agir pour apporter un de plus , plus nouveau à la déontologie des forces de l’ordre.

Le Dossier Amadou Traoré décédé en 2016 à cause de la pression des forces de l’ordre a été également évoqué par le président. Il a induit la garde des sceaux Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier.

Désormais c’est plus de 23000 manifestants dans les rues pour dénoncer les violences policières selon une source du ministère de l’intérieur.