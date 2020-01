France : la star Laeticia Hallyday agressée verbalement dans Paris

Matthew McConaughey organise un rencard entre sa mère et le père de Hugh Grant

Matthew McConaughey et Hugh Grant vont ils devenir beau-frères ? C'est possible : l'acteur américain a organisé un rencard entre sa mère et le père de la star de Coup de Foudre à Notting Hill. «Son père a 91 ans, ma mère 88, alors pourquoi…