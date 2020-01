France : le mariage en grande pompe de Jeannette Konaté et Koumandian Kéita

Jeannette Konaté et Koumandian Kéita se sont mariés en banlieue parisienne, dans le 95. Un mariage de rêve !

En Guinée, en décembre 2019, Koumandian Kéita demandait officiellement la main de sa belle, Jeannette Konaté, une franco-guinéenne, fille aînée du Général Sékouba Konaté, ancien Président de la Guinée Conakry, et d’Aïssatou Bah Konaté. Quelques jours plus tard, les voilà mariés en France ! Jeannette Konaté et Koumandian Kéita se sont dit «oui» à la Mairie, vendredi 10 janvier 2020, devant leurs familles et amis, à Soisy-sous-Montmorency, une commune française située dans le département du Val-d’Oise en région d’Île-de-France.

Les deux tourtereaux n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont célébré leurs noces en grande pompe. Les petits plats ont été mis dans les grands. Les bouchées étaient doubles pour donner un cachet vraiment spécial à l’évènement. Jeannette Konaté et Koumandian Kéita avaient prévu un véritable week-end de festivités avec leurs invités.

A la Mairie, à 14 heures, Jeannette Konaté est apparue dans une robe de mariée somptueuse, blanche et très élégante, créée par une grande maison de couture française. De quoi mettre en valeur ses courbes voluptueuses. Ses trois robes portées à la Mairie et à la réception étaient personnalisées, tandis que l’élu de son cœur portait un costume sur mesure, bleu marine.

Après la Mairie, les invités se sont rendus directement au domicile du Général Sékouba Konaté pour une première réception. C’est le soir, à Sarcelles, que la grande réception a eu lieu dans l’immense Château de Venise, avec plus de 300 invités de marque venus de la Guinée, du Bénin, de l’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de la Libye, de la Russie, de la Guinée-Bissau, du Togo, de l’Angleterre, de la Chine, de la Suisse, du Sénégal, du Ghana, de la Belgique et de la Turquie.

Les parents et amis du couple résidant en France n’ont pas voulu se faire narrer la fête. Ils y étaient aussi. Sans oublier un parterre de personnalités politiques africaines et européennes dont d’anciens chefs d’Etat et puissants hommes d’affaires africains.

La fête fut très belle avec une sécurité renforcée, une ouverture de bal de mariage original, des plats incontournables de la cuisine africaine et européenne, de la musique guinéenne et africaine, des témoignages, prières et un gâteau de mariage fait sur mesure. Les festivités s’achèvent ce dimanche 12 janvier.

La réussite totale de ce mariage de rêve est à mettre à l’actif de l’ancien haut représentant de l’Union africaine (UA) pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente (FAA), le Général Sékouba Konaté, et de son épouse Aïssatou Bah Konaté. Ils ont mis leur cœur, amour, énergie et temps dans l’organisation pour qu’elle soit sublime et historique.

Vive les mariés !