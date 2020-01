France : Le Pen «condamne» la manifestation devant le théâtre où se trouvait Macron

La présidente du RN estime toutefois que l’exécutif «contribue» aux tensions sociales. Marine Le Pen a condamné samedi 18 janvier la tentative d’intrusion dans un théâtre où se trouvait Emmanuel Macron vendredi soir, tout en accusant l’exécutif de «contribuer» aux tensions sociales.

«Ces agissements doivent être condamnés mais ils sont inquiétants parce qu’ils révèlent une montée en tension permanente, ininterrompue depuis maintenant plus d’un an et demi», a déclaré la présidente du Rassemblement national en marge d’un déplacement pour soutenir ses candidats aux élections municipales en Seine-et-Marne.

«Le gouvernement, par son comportement, a contribué au fur et à mesure du temps à cette montée en tension, même si cela n’excuse pas ces agissements d’hier (vendredi) et avant-hier (jeudi)», a ajouté Mme Le Pen, qui soutient la contestation de la réforme des retraites et réclame un référendum, en marge d’une visite d’un centre d’élevage de chevaux près de Nangis.

La secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runacher a estimé elle qu’il s’agissait d’une action «antidémocratique». «C’est la minorité contre la majorité, c’est la violence contre le respect des institutions», a-t-elle commenté sur Europe 1. Pour elle, «on est bien au-delà de la réforme des retraites», même si «il ne faut pas grossir le trait».

«Je comprends très bien qu’on ne soit pas d’accord, (…) mais il faut retrouver le respect normal, de base, qui permet à une vie démocratique de s’exercer», a commenté de son côté le secrétaire d’Etat à la Transition écologique Emmanuelle Wargon, interrogée sur France Info.

Sécurité

Le spectacle auquel assistait le chef de l’Etat vendredi soir aux Bouffes du Nord a été brièvement perturbé par la tentative d’intrusion de quelques dizaines de manifestants, au 44e jour de la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites.

On ne sait pas bien encore comment les manifestants ont su la présence du chef de l’Etat dans ce théâtre. Il pourrait s’agir d’un hasard. En effet, le journaliste et militant Taha Bouhafs se trouvait également dans la salle et a tweeté la présence du président.

Le journaliste a été arrêté dans la nuit pour organisation d’une manifestation non-déclarée. Il a été placé en garde à vue pour «participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations», a précisé cette source. La question de la sécurité du chef de l’Etat est également posée dans cette affaire.