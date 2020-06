France : médecins, aides-soignants et infirmiers regagnent les rues

Ce mardi 16 juin 2020, le corps médical français a décidé de prendre les rues, pour réclamer un certain nombre de droits.

Dans le but de mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d’obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et le personnel d Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), Le corps médical français a alors décidé de manifester.

De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d’action nationale, organisée à l’appel d’une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux…).

A en croire la Confédération général des travailleurs «Les discours lénifiants du gouvernement, les médailles en chocolat et les promesses de primes aléatoires et hypothétiques ne suffiront pas. Désormais il faut de véritables moyens humains et budgétaires pour la santé publique».

Notons que, Les soignants, en première ligne face au Covid-19, réclament un «plan de recrutement» et une «revalorisation générale des salaires», de l’ordre de 300 à 400 euros soit 196 605 à 262 140 FCFA, selon les syndicats. Ainsi pour faire davantage pression sur le gouvernement il souhaite «l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits».

À Paris, une manifestation est prévue à 13 h devant le ministère de la santé, en présence de plusieurs leaders syndicaux, dont Philippe Martinez (CGT) et Yves Veyrier (FO). Le rassemblement sera suivi d’un cortège en direction de l’Assemblée nationale et des Invalides.

Ailleurs, la plupart des autres manifestations se tiendront devant des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux, où la CFDT elle aussi a déposé un préavis de grève. Des aides à domicile et associations de retraités ont également prévu de se joindre aux mouvements.

«Après 14 mois de mobilisation et une crise sanitaire, un retour à l’anormal est inenvisageable. Pour les usagers, ce n’est plus le temps d’applaudir les soignants mais de soutenir nos revendications», insiste le Collectif Inter-Hôpitaux.

Par Guy Stéphane AYEGBE