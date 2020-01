France : visite de courtoisie du Président Sékouba Konaté au richissime homme d’affaires Sébastien Ajavon

L’ancien Président de la Transition guinéenne, le Général Sékouba Konaté, et le Président du patronat du Bénin, Sébastien Germain Ajavon, se sont rencontrés ce mardi 7 janvier 2020 à Paris, en France.

Cet entretien de près de deux heures a été l’occasion d’un échange fraternel entre les deux hommes d’Etat. «Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé et pour vos aimables et sages paroles de salutation. En ce début de la nouvelle année, recevez mes meilleurs vœux de robuste santé, de bonheur et de prospérité. Je vous assure de mon incessante prière pour que le Tout Puissant, le créateur du ciel et de la terre, vous protége, vous et toute votre famille», a déclaré l’ancien haut représentant de l’Union africaine (UA) pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente (FAA) et responsable de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l’UA.

«Vous avez beaucoup investi dans le social : vous avez créé des milliers d’emplois au Bénin et ailleurs. Vous avez le sens du partage et de la solidarité. Vous avez construit des écoles, des centres de santé, des forages pour apporter l’eau potable aux populations pauvres. Vous avez équipé des écoles en mobiliers et matériels informatiques. Vous avez donné le sourire aux enfants, aux jeunes, aux femmes. Vous êtes tout simplement un vrai patriote, un bon citoyen, un homme honnête. L’Afrique est fière de vous», a-t-il témoigné.

En retour, le richissime homme d’affaires Sébastien Germain Ajavon, qui figure parmi les plus grandes fortunes d’Afrique subsaharienne francophone dans le classement du magazine Forbes, a adressé ses vœux de nouvel an au Général Sékouba Konaté et l’a remercié pour son amour profond pour la Guinée avec l’organisation réussie des premières élections démocratiques et la passation de pouvoir au président démocratiquement élu : Les militaires ont rendu pacifiquement le pouvoir aux civils dans la paix.

Puissant opérateur économique de renommée nationale, régionale, sous régionale, continentale et internationale, le milliardaire et opposant Sébastien Germain Ajavon est le Président des chefs d’entreprises du Bénin.

Président d’Honneur du parti Union Sociale Libérale (USL), parti d’opposition, il était arrivé troisième avec 23 % des voix lors de la présidentielle de 2016 au Bénin. Ce sont d’ailleurs ses voix qui ont permis à Patrice Talon de se faire élire président de la République au second tour de la présidentielle, face au candidat Lionel Zinsou, ancien Premier Ministre.

«Monsieur le Président, vous êtes connu comme un homme de paix et un artisan de paix. Votre brillant parcours professionnel et politique doit inspirer la jeunesse africaine. Je vous exprime mon admiration pour la qualité de votre leadership», lui a témoigné le Général Sékouba Konaté.

Surnommé «El Tigre» par des officiers à cause de sa corpulence, son courage et des résultats reluisants et substantiels obtenus sur plusieurs champs de bataille en Guinée forestière et dans les zones frontalières du Libéria et de la Sierra Leone, le Général Sékouba Konaté était l’un des rares chefs d’Etat africains à se dire «pressé» de rendre le pouvoir aux civils, devenant ainsi un héros national en Guinée et en Afrique.

Le Président Sébastien Germain Ajavon et le Général Sékouba Konaté ont plusieurs valeurs et principes en commun : la solidarité, le partage, le respect de la parole donnée, la probité, l’humilité, la fraternité et la paix.