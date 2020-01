Fred Houénou : «Il est de notre devoir de répondre à l’appel…»

Nommé Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la communication et de la poste, ce mercredi 08 janvier 2020 en Conseil Ministres, l’opposant Fred Houénou a répondu «OUI» à l’appel du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Il l’a fait savoir à la faveur d’une publication sur sa page facebook.

«Il est des époques où nous faisons l’histoire et d’autres, c’est l’histoire qui nous fait. Et c’est justement en ces périodes que l’on peut être amené à servir son pays d’une façon qu’on n’envisageait pas », a fait savoir l’opposant Fred Houénou à la suite de sa nomination au poste de Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la communication et de la poste.

Conscient que nul n’est parfait dans la gestion d’un pays, il pense tout de même apporter sa pierre à la construction d’un Bénin uni et prospère conformément à la vision du Chef de l’Etat, Patrice Talon. «Il est donc de notre devoir de répondre à l’appel pour contribuer à faire triompher par-dessus les différences des opinions, le grand effort de salut commun engagé au nom de la République», a-t-il souligné.

La facilité, pense le politologue, serait de renoncer pour laisser la place aux agitateurs et aux démagogues. «Mais le fait est que quelque chose nous pousse à emprunter le chemin difficile qui nous conduira à essuyer des critiques les plus acerbes, mais nous permettra de ne pas rester les bras croisés devant le Bénin qui se bat », a-t-il insisté.

Signalons le nouveau Conseiller Fred Houénou est membre du Parti Force cauris pour le développement du Bénin (FcdB) qui se réclame de l’opposition constructive.