French Montana : mauvaise nouvelle pour le rappeur

French Montana est actuellement en mauvaise posture. Une femme a accusé le rappeur et son employé Mansour Bennouna de violences sexuelles et d’agression sexuelle.

Selon The Blast, une femme sous le pseudonyme Jane Doe a intenté une action en justice contre le rappeur et son label Coke Boy Records pour un incident qui, selon elle, s’est produit en 2018.

Selon elle, elle a été invitée par le rappeur chez lui après leur rencontre dans un studio d’enregistrement en mars.

Après avoir prétendument fait boire son verre avec des drogues qui l’ont laissée inconsciente, elle prétend qu’elle se souvient de «plusieurs hommes qui entraient et sortaient de la chambre», c’est à ce moment qu’elle croit avoir été violée par Bennouna et agressée par French Montana.

Lorsqu’elle a repris conscience, elle aurait «ressenti une douleur dans le bassin, le bas du dos et le vagin» et a commencé à «pleurer hystériquement parce qu’elle avait l’impression d’avoir été droguée et violée». Elle a ensuite fait administrer un kit de viol dans un centre médical Kaiser Permanente, qui a trouvé des traces de sperme, et a signalé son viol présumé à la police.

Une victime présumée qui prétend également que l’incident a mis un terme à sa carrière d’actrice et de mannequin, demande des dommages et intérêts pour «l’extrême détresse émotionnelle, l’anxiété, les flash-back et la dépression» qu’elle éprouve.