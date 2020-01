French Montana relance son beef avec 50 Cent, et le compare à 6ix9ine

Le beef entre French Montana et 50 Cent reprend de plus belle. En clash depuis que le premier a eu l’audace de critiquer la Bugatti du second – nous en sommes là -, Montana fait monter les attaques d’un cran en comparant l’interprète de In Da Club au repenti 6ix9ine.

D’après le site Booska-p, l’année 2020 démarre sur les chapeaux de roues pour Fifty et French Montana. L’esprit de Noël n’aura eu aucun effet sur 50 Cent et French Montana. Peu enclin à se faire troller par Fifty, Montana aura fini l’année 2019 en comparant le rappeur à un dinosaure.

Ajoutant de l’huile sur le feu, il a ensuite publié sur son compte Instagram une diatribe, affirmant que le créateur de la série Power était à placer au même niveau que Tekashi,

et qu’il avait lui aussi un certain talent pour balancer des informations aux autorités :

«DIS A TOUT LE MONDE COMBIEN TU AS PAYE POUR LES DROITS DE L’HISTOIRE DE LA VIE DE TEKASHI 69 ! TU PENSAIS QUE JE N’ALLAIS PAS LE TROUVER… POURQUOI EST-CE QUE TU FERAIS ÇA ? SACHANT QUE LES GENS ONT DEJA DIT QUE TU ETAIS LE PLUS GROS RAT DE NY ! TEL PERE, TEL FILS ! Que tout le monde aille sur sa page et colle l’emoji rat lol TU NE PEUX PAS T’ATTAQUER A UNE GRANDE PERSONNE 59».

De nombreux projets sur Tekashi en préparation

La série documentaire de 50 Cent, baptisée A Moment in Time, devrait offrir entre 6 et 8 épisodes d’une heure, afin d’évoquer la montée en puissance, puis la chute toute aussi rapide de 6ix9ine.

Ce n’est pas là l’unique projet basé sur le rappeur maudit. Une autre docusérie, SuperVillain, déroulant l’article Tekashi 6ix9ine: The Rise and Fall of a Hip-Hop Supervillain qui fut publié par Stephen Witt dans les pages de la revue Rolling Stone, prendra le même cheminement.

Concernant le beef 50/French Montana, nul doute que Fifty saura rapidement remettre une pièce dans la machine, lui qui a su prouver à maintes reprises qu’il savait entretenir ses clashs des années durant.