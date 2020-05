Fromage de soja : source de lutte contre la pauvreté

Afin d’accroitre leurs revenus et mieux s’occuper de leurs familles, nombreuses sont les femmes qui choisissent de s’investir dans les activités génératrices de revenus. En dépit des difficultés liées aux finances, elles s’en sortent vaille que vaille.

Les AGR représentent les activités auxquelles s’adonnent les femmes pour joindre les deux bouts et s’occuper de leurs familles. Il s’agit notamment de la fabrication de savon liquide, de perles, de gâteaux, de champoings…

De nos jours, il n’est plus question pour les femmes de croiser les bras et de tout espérer de leurs conjoints. Les besoins augmentent au quotidien et il faut être astucieux pour ne pas vivoter.

Dame Ginette, rencontrée à Kpota dans la commune de Calavi fait de la fabrication de gâteaus depuis plus de huit ans. «C’est une activité qui me permet de me nourrir et de prendre soins de mes enfants depuis que leur papa est au chômage. Je ne suis pas cuisinière ni pâtissière de formation. C’est grâce à une ONG que j’ai appris à me débrouiller dans la pâtisserie et ceci me rapporte au moins 25 000 FCFA par semaine».

D’ailleurs, avec sa fille ainée, elles s’affairent pour livrer une commande dans une école maternelle où l’un des enfants fête son anniversaire. En outre, les AGR sont une manière pour les femmes d’apporter leur contribution significative à l’allègement de la charge familiale.

«Le revenu des conjoints seul ne suffit plus pour la satisfaction des besoins de la famille qui se multiplient et se diversifient d’un jour à l’autre. Ainsi, le revenu de la femme permet d’améliorer la situation économique de la famille», confie, dame Elvire Houèkpé, formatrice des femmes en activités Génératrices de revenu qui recommande souvent aux femmes de s’associer pour fédérer leurs énergies et minimiser les risques.

Quid de l’entrepreneuriat collectif…

De manière très générale, on peut considérer l’entrepreneuriat collectif comme une alternative à l’entrepreneuriat classique qui est le plus souvent individuel. Il est une forme entrepreneuriale d’équipe.

En effet, il n’y a pas de focalisation sur les capacités entrepreneuriales des femmes mais plutôt sur le travail en équipe des différents employés au sein de l’entreprise tous autant qu’ils soient. Le but de ce type entrepreneuriat est de mutualiser les démarches afin de fonder une nouvelle forme d’organisation économique, coopérative et socialement exigeante. L’entrepreneuriat collectif peut-être caractérisé par un groupe d’individus qui décèlent un même besoin et qui choisissent d’unir leurs efforts afin de répondre à ce besoin.

Tante Visso, la cinquantaine dirige une entreprise collective de fabrication d’huile rouge et de fromage à base de Soja à Zè. Elle se confie : «c’est une dizaine de femmes qui ont initié l’entreprise que je dirige. Et nous avons plus de 30 commerçantes qui viennent s’approvisionner chez nous. Ici, il n’y a pas de faillite, on se sert les coudes et ca marche».

Dans l’entrepreneuriat collectif, les individus partagent à la fois les bénéfices et les risques. Ils ont la volonté de s’unir sur un projet en commun et non d’être en concurrence. L’objectif des entrepreneurs est de partager leur leadership, pour créer et développer des retombées sociales afin de pérenniser leur activité et le milieu dans lequel ils travaillent. Entreprendre collectivement permet de diminuer les risques liés aux responsabilités juridiques et sociales qui découlent du statut d’entrepreneur.

Le défi de l’inclusion financière des femmes…

«Ce qui plombe les Activités génératrices de revenus des femmes, c’est l’accès aux services financiers. L’appui nécessaire pour agrandir leur commerce fait souvent défaut», explique Honorine Tchoutchou, présidente d’un groupement de femmes qui s’investissent dans les activités génératrices de revenus.

Face au phénomène d’exclusion généralisée, il apparaît évident qu’en matière d’accès aux services financiers, il y a lieu de s’occuper en priorité des femmes même si la tâche n’est pas aisée. En effet, l’élargissement de l’accès des femmes aux services financiers pose des difficultés singulières auxquelles bailleurs de fonds et professionnels du développement doivent réfléchir.

En effet, il est plus difficile de repérer les femmes exclues du système financier. «Les enquêtes auprès des ménages coûtent chères et prennent beaucoup de temps, mais il n’existe pas d’autre façon d’identifier les personnes qui ne sont pas bancarisées. Les banques peuvent certes sonder leurs clients et étudier leurs transactions, mais ces exercices se limitent par définition aux personnes qui ont déjà accès au système financier», explique un agent d’une banque ayant requis l’anonymat.

Les femmes sont aussi défavorisées sur le plan de l’accès à l’information, en ce qu’elles évoluent dans des cercles plus réduits et moins divers et qu’au sein de ces réseaux, il est moins probable que des personnes les recommandent auprès des banques. C’est dire qu’il est plus difficile de toucher les femmes par le biais des circuits qui ciblent habituellement les hommes, à savoir notamment les paiements de salaires, les transferts d’argent et les comptes d’épargne.

Par Dorice DJETON