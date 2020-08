Funérailles de DJ Arafat : Siro fait de nouvelles révélations

Invité récemment de l’emission «Accusé Levez Vous» sur Trace FM, l’artiste Siro, impliqué dans l’organisation des obsèques de feu DJ Arafat a fait de nouvelles confidences. Ceci, à quelques jours de la commémoration du premier anniversaire du décès du «Daïshi».

Dans quelques jours, le monde musical ivoirien et d’autres pays sans oublier ses fans vont commémorer l’an 1 du décès du célèbre artiste Coupé-décalé DJ Arafat, survenu le 12 août 2019 à la suite d’un violent accident. Impliqué dans l’organisation des obsèques de l’artiste, Siro avait été l’objet de nombreuses accusations. Récemment sur Trace FM, Sylvain Decavailles Aba alias Siro (du groupe Yode & Siro) a fait des mises au point.

A la question de savoir s’il s’était servi dans les dons faits à la famille du défunt, Siro se veut on ne peut plus clair. «Si moi, je n’étais pas là, je pense que les enfants d’Arafat n’auraient rien reçu», a-t-il fait savoir avant laisser entendre qu’il a même mis son argent dans l’enterrement de DJ Arafat. «Nous on évolue dans l’ombre. Y’a des choses on fait pas. Même quand sa tombe a été cassée, c’est avec mon argent je refais, c’est pas avec l’argent de quelqu’un», a révélé l’artiste zouglouman.

Saisissant l’occasion, Siro a dédouané la génitrice de Dj Arafat, Tina Glamour, très souvent jetée aux gémonies. Quand les dons venaient, «elle enlevait toujours pour les enfants. Elle enlevait pour Carmen» a indiqué Siro. Il faut rappeler qu’avant son passage sur Trace FM, Siro avait déclaré dans l’émission Faya Faya que «Tout était clair pendant ces obsèques» de DJ Arafat.