Gabon : importantes saisies de drogues et d’armes blanches chez des élèves

Dans le cadre de la lutte contre la violence à l’école, le gouvernement gabonais a lancé un vaste programme de sécurisation des établissements scolaires. Avec le concours de la police nationale, le ministère de l’Éducation nationale a procédé à la saisie de drogues et d’armes blanches chez des élèves, lors d’une fouille, rapporte Gabonreview.

Ces opérations de fouilles inopinées déclenchées par le gouvernement gabonais visent à endiguer le phénomène des violences en milieu scolaire. Il s’agit des mesures d’urgence prises depuis le 10 février dernier, renseigne le communiqué, en date du dimanche 16 février 2020, du Ministère de l’éducation nationale, chargé de la formation civique.

Importantes saisies de la police

D’après le média, ces fouilles conduites par les Forces de police nationale (FPN) ont démarré dans les établissements des provinces de l’Estuaire et de l’Ogooué-Lolo. Cela leur a permis de saisir drogues et armes blanches.

Dans la province de l’Estuaire, 4 couteaux de cuisine, 2 couteaux de table et un cutteur ont été saisis au Lycée d’application Nelson Mandela.24 grandes paires de ciseaux, 2 couteaux de cuisine et un tournevis ont été saisis au CES Jean Hilaire Aubame Eyeghe.

Au Lycée Monseigneur Bessieux, les fouilles ont permis de saisir 9 couteaux de cuisine, 4 fourchettes, 8 grandes paires de ciseaux, 1 bouteille de whisky. Dans la province de l’Ogooué-Lolo, du chanvre indien, des paires de ciseaux et des fourchettes ont été saisis au Lycée Saint Pierre Claver de Lastourville, tandis que des broches métalliques, paires de ciseaux, fourchettes et crochets l’ont été au Collège Notre Dame de la Salette, à Koula-Moutou.

Eclusion de certains élèves

Suite à des actes de violence enregistrés dans 5 établissements de Libreville, des sanctions allant des exclusions temporaires aux arrestations des élèves ont été également prises, informe le média. Dans ce cadre, au CES Léon Mba, 3 élèves ont été exclus temporairement pour détention d’arme blanche, tandis qu’un autre a été exclu définitivement pour coups et blessures profondes suite à une bagarre.

S’agissant du CES Ba Oumar, 3 élèves ont été arrêtés pour braquage et tentative de viol sur des condisciples, et un autre pour vente de cobolos. Au Lycée Vincent de Paul Nyonda, un élève a été arrêté pour agression d’un surveillant à l’aide d’un poignard. Au CES Jean Hilaire Aubame Eyeghe, 4 élèves ont été placés en détention provisoire pour ivresse sur la voie publique et au CES du Centre, un élève a été arrêté pour possession de cannabis.

«Après examens de ces premiers résultats, il a été décidé de poursuivre les opérations de fouilles dans les établissements scolaires chaque matin», informe le communiqué de Patrick Moguiama Daouda.

A l’en croire, ces fouilles seront menées périodiquement avec l’aide de la police et seront étendues aux établissements scolaires privés. «La non-application de cette mesure donnera lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu’à la fermeture desdits établissements», a prévenu le ministre de l’Éducation nationale.

Cette mesure doit faire école dans les autres pays face à l’ampleur que prend de nos jours le phénomène de violences en milieu scolaire.