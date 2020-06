Gabon : la révolution agricole en marche à Libreville

À la faveur de son accession à la magistrature suprême en 2009, le président de la République Gabonaise son Excellence Ali Bongo, a accordé une place prépondérante à la terre. C’est ainsi que des facilités sont opérées, avec notamment la création du Programme GRAINE, logé au ministère de l’agriculture, lequel oeuvre pour la promotion et le développement des initiatives visant à viabiliser les cultivables.

L’agriculture, un levier essentiel pour booster toute économie moderne, occupe désormais une place de choix dans la diversification de l’économie Gabonaise.

Dans le cadre de l’appui au développement du secteur agricole, de la formation des jeunes à l’entrepreneuriat agricole, une Organisation Non Gouvernementale dénommée IDRC Africa a mis sur pied, et ceci en partenariat avec l’IGAD et la SOTRADER, pour ne citer que ceux là; une ferme agricole comprenant deux bâtiments d’élevages qui des poulets de chair d’une part, et de poules pondeuses d’autre part, ainsi qu’une exploitation maraîchère avec pour objectif le ravitaillement des marchés de Libreville et Akanda en produits frais.

Pour ce faire, un site d’exploitation a été créé dans la localité de BOLOKOBOUÉ au Cap Esterias, et mis à la disposition de la coopérative COOPAPE, coopérative membre du réseau des coopératives de l’ONG IDRC Africa, laquelle s’est mise au service de la jeunesse.

Ce site a connu ce 26 juin, la présence des promoteurs, des encadreurs et partenaires de ce projet, à l’instar de monsieur Hervé OMVA, coordonnateur des projets, qui s’explique sur les objectifs et les critères de sélection des parties prenantes au projet.

Pour lui, «Ce qu’il faut savoir c’est que le projet porte sur un site qui est initié par l’ONG IDRC AFRICA, en partenariat avec IGAD, SOTRADER, INDIGENA FOOD, OLAM, l’ONE, AGRIGAD. Alors notre ONG a fait cela pour servir de modèle, car comme vous le savez,le Gabon importe 70% de ce que nous consommons. À l’intérieur du pays, seules les personnes du troisième âge pratiquent l’agriculture, ce qui est un facteur bloquant, c’est un frein. Ce site est un incubateur pratique à ciel ouvert. Vous avez vu avec la survenance de la crise sanitaire dûe au coronavirus, au bout de deux semaines il y’a eu la pénurie alimentaire, et les organismes internationaux, aussi bien la FAO que la BAD, ont attiré l’attention sur ce risque, et c’est pour pouvoir servir de modèle que nous avons lancé ce site, pour prouver que nous pouvons aller plus loin. Ce site regorge trente quatre jeunes de différents horizons, des non scolarisés, des étudiants, des sans diplômes. C’est un site pilote, un centre de formation dont la production est vendue par le programme GRAINE. Pour faire partie de la formation, il suffit juste d’avoir la volonté, se présenter au bureau de l’ONG IDRC AFRICA, et nous vous formons au métier agricole».

Monsieur Calixte Mbeng, Coordonnateur général du programme GRAINE, a donné les orientations quant-à l’optimisation et la rentabilité du projet: «Notre satisfaction est d’autant plus grande que ce sont des jeunes gabonais qui travaillent ici, et nous y avons trouvé un modèle de collaboration qui implique plusieurs parties. La vision est de faire de ceux qui vont s’installer ici, de véritables entrepreneurs agricoles. Le premier préalable pour s’investir dans l’agriculture, c’est tout d’abord: être motivé, se faire former et accepter d’être accompagné, afin de gagner sa vie à travers cela, puisque c’est le premier objectif, car nous avons à faire ici essentiellement à des jeunes sans emplois, qui veulent gagner leur vie.» a déclaré Mr Mbeng.

Le professeur Bourobou Bourobou, Botaniste et chercheur en plantes médicinales, a indiqué la valeur ajoutée de ces plantes dans l’amélioration des produits exploités.

Selon lui, «La nourriture fait partie de la vie de l’homme, et parmi les produits alimentaires, il y’a des plantes médicinales qui accompagnent cette alimentation humaine. Vous comprenez donc pourquoi dans ce site de BOLOKOBOUÉ, il y’a par exemple le Moringa, l’Iboga, l’athemesia qui fait la Une de l’actualité en matière de lutte contre cette pandémie de COVID19. vous verrez certainement sur cette surface exploitée, un carré qui sera dédié aux plantes médicinales, à l’image de ce que nous appelons au village “le jardin de case”, où l’on retrouve un peu de tout. L’agriculture est une science et comme telle, on ne plante pas n’importe comment.Il y’a un schéma où l’on peut retrouver d’un côté les plantes médicinales, et de l’autre, les cultures maraîchères. J’ai dirigé l’institut l’IPHAMETRA pendant une douzaine d’années, et bien qu’ayant passé la main, cet institut peut acheter des plantes qui sortiront d’ici, pour les étudier. Don ce site nous servira certainement de base arrière, de réserve pour nos matières premières dans la pharmacopée.»

Mlle Mandzoyi Sandy, ingénieur agronome et adjoint au chef de projet, a donné les détails sur l’étendue du terrain exploité ainsi que les différentes cultures pratiquées ici.

Selon cet ingénieur agronome, «Nous avons aménagé un peu plus de 2000 mètres carrés dans ce site de BOLOKOBOUÉ qui appartenait à l’IGAD, mais que nous avons récupéré en octobre 2019. Nous y avons effectué des cultures test, avec de la marrante, du maïs. Pour la seconde campagne qui a court actuellement, nous avons proposé une culture sur une superficie de 3.000 mètres carrés, repartie comme suit: la marrante sur 100 M2, de l’oseille sur 170M2, de la laitue encours de repiquage, qui couvrir 500 M2, le basilique, le piment,de l’aubergine aussi bien violette qu’Africaine sur une surface un peu plus grande. À côté de cela, nous avons des cultures fruitières comme le fruit de la passion sur 300M2, le Gombo, du cacao, le moringa,l’avocatier,le citronnier, l’arangatier (safoutier) sur le même site. Les équipes sont réparties en fonction de leurs aptitudes. Du debroussaillage à la production, en passant le labour, le sarclage, le paillage, l’arrosage, des techniciens qui s’occupe des entretiens, de la conception, de la planification etc… À côté de tout cela, nous offrons des formations, des conseils, des accompagnements à tous ceux qui sont autour de nous.»

Au terme de cette journée riche en couleur, le partaire de personnalités présentes ici, s’est enrichi des explications reçues sur le terrain, ainsi que des premiers produits sortis fraîchement des terres, au grand plaisir des participants.