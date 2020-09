Georgina Rodriguez : la chérie de Cristiano Ronaldo affole la toile sa robe dangereusement fendue

La bomba latina Georgina Rodriguez vient tout juste de participer à la 77ème Mostra de Venise. Pour l’occasion, elle a opté pour une magnifique robe fendue et met le feu au tapis rouge.

Georgina Rodriguez ne pouvait qu’être rayonnante. À l’occasion de la 77 ème édition de la Mostra de Venise, Georgina Rodriguez a mis le feu au tapis rouge avec sa robe fendue. Tout le monde est tombé sous son charme

Une vraie alerte à la bombe. La jeune femme a foulé le tapis rouge, devant le regard admiratif et curieux des caméras. Tout ce qu’on peut dire c’est que le mannequin de 26 ans était très glamour à la projection de La voix humaine.

Et comme à son habitude, Georgina Rodriguez a défilé avec classe et élégance. Et surtout, la top modèle n’a pas oublié les gestes barrières pour autant. Sur sa merveilleuse robe, elle a fait coudre un masque.

Le masque est du même tissu et de la même couleur que la robe, de quoi être élégante et responsable. Il faut croire que Georgina Rodriguez a le sens de la mode. Et ce, dans toutes les situations. La preuve, le masque assorti à sa robe n’est pas passé inaperçu.