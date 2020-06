Gérard Guedégbé sur café média numéro 271 : le spécialiste opine sur la capacité des médias à couvrir le Covid-19

Ce vendredi 12 juin 2020 à la maison des médias, le journaliste Gérard Guédégbé était l’invité du numéro 271 du premier panel de Café média plus. Au cours des échanges, l’invité a passé au peigne fin les capacités des médias à faire face à la couverture du Coronavirus.

«Capacité des médias à couvrir le Covid19 : les leçons d’une entreprise» c’est le thème autour duquel s’est déroulée la première causerie du numéro 271 du pannel café média plus.

Animée par Venance Tonongbè, ce rendez-vous de donner et de recevoir a été riche en débat. Pour l’invité du jour, la prise de conscience n’a pas été rapide. Également, aucun accompagnement n’a été mis en place pour aider les professionnels des médias dans leur rôle de donneur d’information.

Pour ce dernier, ce sont les journalistes qui sont au front et devraient être «appuyés» surtout que beaucoup de journalistes n’ont pas un contrat d’assurance santé. À en croire, l’invité du premier press club,le chiffre d’affaires des organes de presse est en baisse puisque ces derniers n’ont plus assez de conférences, d’activités à couvrir ou pas du tout.



Dans son développement, le journaliste Gérard Guédégbé n’a pas manqué de se pencher sur la diversité très rare des sources d’informations sur le Coronavirus. Pour ce dernier, n’eut été les informations données par le gouvernement sur le Coronavirus, le journaliste lui même n’a pas de moyens pour multiplier ses sources d’informations. Ce qui va sans dire que les médias ont manqué de préparation et également de moyens.



D’après les explications du journaliste, l’invité les médias ne se sont pas préparés à faire face à une situation de crise. Pour finir, le spécialiste a invité les professionnels des médias a une prise de conscience pour mieux s’apprêter et anticiper et ce, en prenant des dispositions afin de pouvoir faire face aux éventuelles situations de crise.

Aimé Akèkè