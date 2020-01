Gestion de la chambre consulaire du Bénin de 2020-2025 : les élus du GRE se forment pour une CCIB de qualité

Les élus consulaires du Groupe Renaissance Economique (GRE) ont pris part à une retraite stratégique à l’hôtel Ayélawadjè de Porto-Novo, le vendredi 3 janvier 2020. Ceci, en vue de définir une feuille de route au regard des grandes orientations de leur agenda.

Les membres de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB), élus sur la liste GRE affûtent leurs armes pour ourdir des stratagèmes à même de leur permettre de réaliser leurs projets et programmes pour l’essor de l’économie béninoise. C’est ce qui justifie la tenue de cette importante réunion, vendredi dernier à Porto-Novo.

En effet, après avoir reçu le mandat de leurs pairs, ces opérateurs économiques se sont mis à la tâche pour préparer de la meilleure des manières l’exécution de leur consulaire mandat 2020-2025. D’ailleurs, les objectifs de cette importante retraite en disent long.

On peut citer, entre autres : mettre au même niveau d’information les nouveaux élus consulaires membres du GRE, sur leurs différentes missions, en vue de leur permettre de disposer de tous les outils nécessaires pour un bon démarrage de leur mandat ; harmoniser les points de vue des élus consulaires et des Personnes Ressources du GRE sur les différents textes régissant l’institution consulaire ; harmoniser la vision et les objectifs du GRE avec les nouvelles missions assignées à la prochaine mandature 2020-2025 par le gouvernement à l’institution consulaire ; évaluer le parcours du GRE depuis sa création et échanger sur sa formalisation, puis dégager les perspectives…

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Coordonnateur national du Groupe Renaissance Economique, Christophe Tozo, dans son propos introductif, a insisté sur l’objectif de cette rencontre qui se veut être celle de mise à niveaux des élus pour mieux les préparer à leur nouvelles missions. Ceci avant de compter sur l’assiduité de tous les participants pour capitaliser les partages et une bonne réussite des travaux.

Quatre communications ont été données

La première communication est intitulée : «les élus consulaires GRE face aux exigences des nouveaux textes de la CCIB». Elle a été animée par le juriste chargé des études juridiques et fiscales du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin, Armand Awadé Ogbossou. Dans son intervention, le communicateur qui a fait une étude comparative des anciens textes et des nouveaux textes de la CCIB, a ressorti les innovations et les atouts des nouveaux textes, avant d’en dégager les limites. Au cours du débat qui s’en est suivi, le communicateur a apporté les réponses à plusieurs préoccupations. Mais aussi plusieurs fructueuses contributions ont été apportées.

La deuxième communication intitulée : «organisation institutionnelle de la CCIB et rôle de l’élu consulaire», a été animée par François Akouta et Jean Fanou. Cette intervention du binôme a été portée par François Akouta, qui dans son propos liminaire, a présenté les différents organes de la CCIB à travers leurs fonctionnements, à savoir : Assemblée Consulaire, Bureau Exécutif, commissions permanentes et techniques, régions économiques, commissions ad ’hoc et institutions spécialisées.

A l’exception du bureau provisoire qui est en fait le bureau d’âge (le plus âgé et les deux plus jeunes) qui dirige les travaux jusqu’à l’élection du Président et de son Vice-Président. Le Président une fois élu se retire et procède à la nomination des autres Vice-Présidents et fixe leurs attributions.

La troisième communication intitulée : «Les Chantiers prioritaires du GRE face aux orientations du Gouvernement» a été animée par Mathieu Soglonou, Spécialiste Business Diplomacy et Expert International des Nations-Unies avec comme modérateur Christophe Tozo, Coordonnateur National du GRE.

Dans son propos introductif, il a rappelé de façon pédagogique et détaillée les enjeux et les défis pour les nations africaines en général, et celle béninoise en particulier, au regard des mutations majeures en cours au niveau régional et mondial. Il a ensuite décliné et expliqué les 12 chantiers prioritaires du GRE en lien avec les missions assignées par le gouvernement à la mandature 2020-2025 de l’institution consulaire.

Enfin, il a de façon télégraphique et à travers les 12 chantiers prioritaires du GRE, dégagé les points de convergence avec les nouvelles missions de la CCIB 2020-2025, celles qui lui ont été assignées, au regard de l’article 3 du décret N°2019-411 du 25 septembre 2019 portant convocation du corps électoral, en vue de l’élection des membres de l’Assemblée consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

La quatrième communication qui est intitulée : «le GRE : création, parcours et bilan» est animée par Arnaud Degla, Directeur Général de la Société des Huileries du Bénin et membre fondateur du GRE avec comme modérateur Mr Isidore Zinsou.

L’intervenant dans son propos liminaire, a rappelé la vision du GRE qui est : «A l’horizon 2025, faire de la CCIB un cadre innovant et citoyen pour l’émergence des Entreprises engagées dans la création de richesses et capables de mettre en œuvre les Partenariats Publics Privés aux plans local, régional et international».

Il a ensuite fait l’historique du GRE depuis sa création (rappel des membres fondateurs), présenté brièvement les activités phares du GRE entrant dans la mise en œuvre de sa vision et ses objectifs (les différentes activités organisées sous son égide au profit des acteurs économiques du GRE). Il a enfin présenté les perspectives du GRE après son brillant succès aux dernières élections consulaires et qui se résument en ses douze chantiers prioritaires qu’il s‘engage à mettre en œuvre.

Des travaux productifs en atelier

L’atelier n°1 intitulé : «Formalisation du GRE : organisation, structuration, fonctionnement et activités» a été présidé par Christiane Tossou avec comme rapporteur Hyppolite Capo-Chichi. Après de riches débats en groupe et en plénière, plusieurs résolutions ont été adoptées.

L’atelier n°2 intitulé : «les nouveaux textes de la CCIB : exigences, atouts et limites» a été quant à lui été présidé par Christian Mondjanangni avec comme rapporteur Jean Fanou. Après les échanges et de riches contributions en plénière, les participants ont mis en exergue, de façon détaillée, les exigences des nouveaux textes de la CCIB, ses atouts et ses limites.

Enfin l’atelier n° 3 intitulé : «la vision et les objectifs du GRE face aux nouvelles orientations du Gouvernement» a été présidé par Casimir Migan avec comme rapporteur Nancy Zinsou. Le travail de cet atelier a consisté à dégager les points de convergence entre la vision et les objectifs du GRE avec les missions à minima assignées par le gouvernement à la nouvelle mandature 2020-2025 de la CCIB.

Après adoption des rapports des travaux en atelier, le Coordonnateur national du GRE a remercié tous les participants pour le sérieux et l’assiduité lors des travaux. C’est la preuve selon lui de l’importance que chacun d’entre eux accorde au GRE et aux défis de la nouvelle mandature 2020-2025 de la CCIB.

Par Falco VIGNON