Gestion des finances publiques au Bénin : la transparence budgétaire au niveau local en 2020

La dixième revue des finances publiques a été organisée le vendredi 31 janvier 2020 sur le thème central : les finances publiques face à l’éclosion du numérique : la gestion budgétaire en mode programme. A cette occasion, les perspectives en matière d’ouverture budgétaire pour 2020 ont été évoquées dont l’activation du mécanisme d’amélioration de la transparence budgétaire au niveau local.

Les finances publiques face à l’éclosion du numérique : la gestion budgétaire en mode programme est la préoccupation de l’Unité de gestion des réformes (UGR) à la dixième revue des finances publiques.

En effet, à cette occasion, des communications ont été organisées à travers des panels. Au cours de la présentation relative à la transparence budgétaire, participation citoyenne et redevabilité au Bénin : exigences, chemin parcouru et perspectives, la DGB a fait le point du chemin parcouru par le Bénin en matière de développement de l’écosystème de la transparence budgétaire.

Elle a fait part de la participation publique et de la redevabilité à travers l’alignement sur les standards internationaux, le développement de la transparence institutionnelle/renforcement de l’information budgétaire des parlementaires ainsi que le développement de la transparence en direction des citoyens, la promotion de la participation publique et de la redevabilité. Les perspectives en matière d’ouverture budgétaire pour 2020 ont été également présentées aux participants.

Il s’agit entre autres, de l’organisation des consultations citoyennes sur les orientations économiques du budget de l’Etat; l’activation du mécanisme d’amélioration de la transparence budgétaire au niveau local ; la poursuite de la simplification de l’information budgétaire par le développement des mécanismes d’accès au contenu de la loi de finances ; le renforcement des capacités de la société civile et autres acteurs impliqués dans le suivi budgétaire et la poursuite de la production et de l’amélioration du contenu des documents de transparence budgétaire.

La gestion budgétaire en mode programme en débat

La rencontre de la dixième revue des finances publiques a permis d’aborder dans les communications dont un panel relatif au processus budgétaire et comptable en mode LOLF, a été présenté par la Direction Générale du Budget sur l’état de mise en œuvre de la gestion budgétaire en mode programme : implémentation des outils en application à la LOLF et sur transparence budgétaire, participation citoyenne et redevabilité au Bénin : exigences, chemin parcouru et perspectives.

A travers la première présentation, la DGB a entretenu les participants sur les principaux aspects de la réforme budgétaire, le point de mise en place des outils de gestion, ainsi que sur les difficultés et les perspectives.

En ce qui concerne les principaux aspects de la réforme budgétaire, elle a d’abord présenté le cadre législatif et réglementaire issu de la transposition des directives de l’Uemoa, les attentes auxquelles la LOLF doit répondre par rapport aux élus, aux citoyens et aux fonctionnaires ont été abordées, de même que la nouvelle architecture budgétaire.

Ensuite, un point de la mise en place des outils de gestion a été fait avec un focus sur les différents outils programmatiques et de gestion du système budgétaire ainsi que sur les différents outils pédagogiques. Enfin, les différentes étapes de l’implémentation de la réforme, les difficultés et les perspectives ont été exposées.

On retient qu’au titre des perspectives, on peut noter : la consolidation et l’approfondissement des acquis de la réforme ; la cohérence entre les périmètres des programmes et les compétences des administrations centrales ; le passage d’une culture de moyens et de régularité à une culture de résultats ; le développement de la comptabilité d’analyse des coûts des actions ; le développement du contrôle interne et du contrôle de gestion ; les relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés.

Par Abdul Wahab ADO