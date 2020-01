Gestion des ressources de l’Etat Béninois : un management hasardeux de pillage et de gaspillage ou une gestion assainie avec parcimonie et efficacité ?

L’avènement au pouvoir du chef d’Etat béninois, Patrice Talon, a suscité divers espoirs quant à la construction d’un Bénin fort et prospère dans la durée. Trois ans après, le sociologue communicateur, Antoine Dona Djidonou, jette un regard sur la gestion des ressources de l’Etat. Ceci, à travers une contribution parvenue à notre rédaction. Lire ci-dessous l’intégralité de ladite contribution.

Contribution de Djidonou Antoine Dona

Élu Président de la République par le peuple qui lui a fait confiance, tenant compte de ses aptitudes, capacités, expériences, compétences, de sa force de gestion et de leadership, le Président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, â la tête de l’Etat béninois dont il assure la gestion avec en main, un vaste programme d’actions (PAG), un programme osé, très ambitieux à la mesure de son rêve de développement pour le Bénin et le bien-être rêvé de tout le peuple.

Un programme d’envergure nationale dont le budget est lourd et requiert la mobilisation de plusieurs milliards de nos francs CFA dont le financement, à première vue, paraît impossible et irréalisable par un pays aussi pauvre que le nôtre ? Mais penser ainsi, c’est sans compter avec le génie créateur du Président Patrice Talon qui, pour y parvenir s’est donné d’étonnants moyens stratégiques de mobilisation et d’investissement des ressources financières.

Ces stratégies dans leur mise en oeuvre sont un peu contraignantes et difficiles à vivre par nos compatriotes habitués aux gains faciles, qui frustrés, traitent à tort le boss de manager orgueilleux aux ambitions démesurées et utopiques, de pilleur de l’économie nationale qui veut à tout prix s’enrichir sur le dos de l’État. Mais est-ce vrai tout ça ? De quoi s’agit-il vraiment ? Mieux quels sont les déterminants, les principes et fondements du style de gouvernance du Président Patrice Talon ?

Le PAG n’est pas un recueil de projets mensongers et utopiques

A l’inverse, de ce à quoi nous étions habitués comme programmes d’actions des gouvernants antérieurs, où l’incohérence rime avec le manque d’ambition et la plaisanterie, le PAG n’est pas un recueil de propositions mensongères. C’est un ensemble de projets cohérents, bien mûris, très bien ficelés, agencés, organisés et structurés avec chacun des ambitions et objectifs de développement très clairs, associés à des indicateurs d’évaluation objectivement vérifiables en son temps.

Principes et stratégies caractéristiques de la gestion du Président Patrice Talon

Le président n’est donc pas un démagogue ni un utopiste. Il est d’un pragmatisme extraordinaire. Alors pour se donner les moyens de sa politique et de la mise en oeuvre de ses ambitions patriotiques de développement inscrites dans le PAG, le Président Talon a mis le pieds sur l’accélérateur de sa stratégie de gestion à quatre (04) vitesses ou leviers talonné par un fond constant de détermination, d’engagement, de courage, de rigueur, et d’envie personnelle d’impacter positivement notre cher, beau pays le Bénin et son vaillant peuple longuement maintenu dans la nécessité, la misère, dans sa nudité sublime, faute d’une bonne vision, de gestion et de travail sérieux, exécuté avec souci de résultats au service de la nation. Quelles sont alors ces quatre vitesses ou leviers de la stratégie de gestion ou de gouvernance dont le président Patrice Talon talonne à juste titre ses actions, ses collaborateurs de l’administration publique comme privée, les institutions, les organismes et autres structures opérationnelles qui l’accompagnent ?

*Stratégie S1 : assainir les finances de l’État à tous les niveaux par la fermeture des vannes du gain facile, de la corruption et de la dilapidation des ressources de l’État

*Stratégie S2 : réduire les dépenses de l’État par la proscription des dépenses inutiles à tous les niveaux et la réduction du train de vie de l’État, etc. ;

*Stratégie S3: maximiser, protéger et sécuriser les recettes et ressources de l’État à tous les niveaux ;

*Stratégie S4: investir, suivre et contrôler parcimonieusement et rigoureusement ces ressources dans les infrastructures et autres secteurs vitaux de notre économie nationale (le transport, la santé, l’hôtellerie et le tourisme, l’art, la culture, le sport, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, l’énergie, le commerce, la douane, le fisc, la performance des relations internationales et celle de l’administration publique, pour ne citer que ceux-là.).

Ces secteurs vitaux de l’économie, regorgent de très grands atouts et d’importantes opportunités de développement mais sont malheureusement restés, jusque-là, en souffrance faute d’ambition et de vision courageuses et osées de développement de la part de nos respectables et respectés anciens gouvernants qui, eux se contentaient du peu, ne cherchaient pas à se surpasser pour faire quelque de grand, de bien et de beau pour impacter le pays et forcer par-là l’admiration du peuple, celle des communautés régionales et internationales.

L’ambition ultime du règne du Président Patrice Talon

Le Président Patrice Talon, à la fin de son règne voudrait être jugé par ses résultats. Car sa seule visée est d’assurer le mieux-être à ses compatriotes et de révéler le Bénin par son rayonnement au concert des nations glorieuses dont l’image force l’attention et inspire respect.

Et pour ne pas voir l’atteinte de ses résultats attendus compromise, il suit d’un œil et d’une main de maître rigoureusement avec un style inhabituel de management rationnel et réaliste, dénudé de toute complaisance susceptible de le distraire et l’éloigner de ses objectifs et compromettre la réalisation de ses promesse au peuple, celle de le sortir, un temps soi peu, du gouffre macabreux dans lequel il est plongé depuis les indépendances.

Pour tout dire, le Président Patrice Talon est un Bâtisseur, développeur, un homme de vision et de goût, qui cherchant toujours à imprimer sa marque de réussite à ses œuvres, ne laisse aucun espace à la distraction, à la complaisance, à la gabegie et à la complicité source d’échec de toute gestion ou gouvernance qui se veut sérieuse.

Et c’est bien cela qui fait que la plupart de nos compatriotes (qui n’ont pas encore compris le rêve et les ambitions de l’homme pour notre pays) pensent qu’il est un président orgueilleux, égoïste et vantard ; un manager irréaliste, rusé, qui gaspille et pille nos ressources avec des maquettes dont il se servirait pour charmer et endormir le peuple ; ce qui n’est pas vrai.

Au contraire, c’est son sens de réalisme, de rationalisme, de pragmatisme et de promptitude accompagné de son tempérament posé, pondéré, rassuré et imperturbable qui étonne, dérange et gêne qui font que les gens lui attribuent, cette fausse image, ces boutades au Président Patrice Talon qui est une énorme opportunité, une immense chance pour le Bénin et son peuple qui aura le temps d’apprécier et de jouir des fruits de ses efforts de management qui aujourd’hui, dérangent. Nul n’est prophète de son temps.

Exhortation des compatriotes à la collaboration pour la paix et la cohésion sociale

Bref tout ce message fait, pour amener nos chers compatriotes à comprendre le style, les fondements et fondamentaux de la gestion du Président Patrice Talon ; ses ambitions, le mode opératoire et de son style de gouvernance.

Alors chers compatriotes, pour tout dire, je voudrais ici vous exhorter, que vous soyez de la mouvance ou non, à prier pour la nation, pour lui, à le soutenir, l’accompagner, à lui faire des suggestions constructives et aussi, à le ramener si, entre temps, en tant que humain, quelque chose lui échappait ou qu’il lui arrive, dans ses décisions ou réformes, de mal apprécier, certains aspects des enjeux de développement, du bien-être du peuple et de la paix qui sont et demeurent nos objectifs communs.

Tout ceci afin que :

Vive le Bénin révélé et rayonnant dans la progression !

Vive le peuple béninois debout, uni et heureux dans la paix !

Je vous remercie.

Message de DJIDONOU Antoine Dona Sociologue Communicateur