Gestion du covid -19 dans les établissements au Bénin : des apprenants sacrifiés

Le constat est triste. Malgré l’insistance du gouvernement sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus , des apprenants dans certains établissements violent ces mesures sous le regard impuissant des chefs d’établissement. Entre ignorance et manque de suivi, les apprenants livrés à eux mêmes

La mise en application des mesures barrières contre le coronavirus tant chanté par les autorités gouvernementales a encore du plomb dans l’aile. En effet, pour limiter la propagation du coronavirus le gouvernement béninois a instauré des gestes barrières. Ces derniers se résument en l’obligation du port de masques pour tous les usagers (apprenants, enseignants, divers personnels de soutien),

le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service.

Ce mardi 16 juin 2020 une visite inopinée d’une équipe de bénin 24tv dans certains établissements de Calavi a permis de constater le spectacle malheureux qui s’orchestre dans ces lieux de grands rassemblements. Au Collège d’enseignement général 1 d’Abomey Calavi par exemple, on y rencontre des apprenants en groupes et sans masque de protection alors qu’au fronton de cet établissement sur une pancarte il est écrit que personne n’entre sans masque de protection donc sans cache nez. Or, à l’intérieur de ce lieu de savoir la majorité des apprenants sont sans masques ou le masque descendu dans le creux du cou. Interpellé, certains chefs d’établissement n’ont pas voulu opiner sur la situation.

La menace du coronavirus banalisée, la vie humaine exposée

Si les nombreux cas de contamination et les multiples décès inquiètent bon nombre de béninois, ce n’est malheureusement pas le cas chez certains parents qui enseignent à leurs progénitures à banaliser le mal.

À l’école Bilingue Danale les princes, située à Abomey Calavi, dame Salou Osseni Mouïbatou censeur dans cet établissement a fait savoir que ses apprenants minimisent le mal car depuis leurs maisons leurs parents qui sont censés être des modèles dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus se transforment malheureusement en mauvais donneurs de conseils. Ils enseignent à leurs enfants que le coronavirus au Bénin est une invention des dirigeants dans le seul but d’extorquer de l’argent aux organisations. internationales. Logiquement, au lieu de respecter les mesures barrières contre le mal, ces âmes innocentes doutent même de son existence et demandent à l’enseignant de leur présenter des cas de personnes contaminées ce que ce dernier n’a malheureusement pas à brandir pour les convaincre. Une absence de preuves qui les confortent dans les incrédulité. Une situation dans laquelle l’administration se sent désabusée et impuissante. Elle en appel donc à une campagne de sensibilisation plus accrue pour convaincre les parents qui a leur tour serviront de relais pour leurs enfants.