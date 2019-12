Gestion publique au Bénin : des résultats satisfaisants pour les 3 ans du PAG

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) a déjà trois ans. Lancé le 16 décembre 2016, le PAG a bouclé trois ans d’existence le lundi 16 décembre 2019. Au terme des trois ans, le bilan est satisfait dans plusieurs domaines.

Au bout de 3 ans de mise en œuvre du PAG, des résultats probants sont engrangés dans divers domaines. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation, et la majorité des études de certains projets sont terminées et ces chantiers vont bientôt démarrés. A titre d’exemple, les travaux du projet asphaltage sont en chantiers sur tout le territoire. Les travaux du projet asphaltage attirent l’attention de tous.

Des quartiers entiers, des rues de liaison entre quartiers ou arrondissements, sont ainsi en pleine transformation. Là où on n’avait jamais imaginé que les pavés passeraient, encore moins le goudron, c’est la métamorphose qui se dessine.

Dans quelques mois, les habitants de ces villes et les usagers de ces axes pourront profiter pleinement des bienfaits du projet. Ce projet, qui s’intègre dans le vaste et ambitieux programme d’assainissement du cadre de vie des populations. Il s’accompagne de l’assainissement pluvial de Cotonou, de la protection de la côte béninoise.

Des marchés en construction

La modernisation des marchés est également une composante essentielle de l’assainissement du cadre de vie des populations. Sur les 35 marchés retenus, 20 ont déjà fait l’objet d’attribution aux entreprises adjudicataires. La remise des sites de construction de 9 d’entre eux, a été effectuée à Cotonou.

Les 11 autres sont des marchés régionaux et la procédure de signatures des contrats s’achèvera dans les prochains jours. Elle sera suivie de la remise des sites. D’ores et déjà, ce qu’il est utile de retenir, c’est que ces marchés dont les maquettes évoquent des infrastructures ultra modernes, vont contribuer à changer le visage de Cotonou et, donner une nouvelle allure aux espaces marchands des autres villes prises en compte.

Des infrastructures routières et énergétiques

La réalisation des chantiers de beaucoup d’infrastructures sont à l’actif du gouvernement. En trois ans, que de chantiers ouverts dans tous les départements du pays. La modernisation du réseau routier se poursuit à grande vitesse, de quoi faciliter les conditions de transport un peu partout. Mieux les travaux d’aménagement et de bitumage d’axes emblématiques seront lancés sous peu car les financements sont déjà mobilisés.

Dans le secteur énergétique, des chantiers sont palpables

Le Bénin est en train de tourner dos au délestage et tend vers l’autosuffisance énergétique. Même si Patrice TALON n’est pas homme à se satisfaire des résultats déjà engrangés, il faut lui tirer une fière chandelle pour avoir réussi à relever en un temps record le défi. Désormais, avec la centrale 127 MW de Maria Gléta et la réhabilitation des groupes qui produisent 30 MW, notre pays a amorcé la marche vers l’autonomisation énergétique.

Les prochains projets attendus viendront renforcer cet acquis et permettre véritablement à notre pays de couvrir ses besoins en la matière. Sous ce chapitre, il convient d’évoquer la réception de 75.000 compteurs par la SBEE. De quoi satisfaire toutes les demandes en instance et disposer d’une marge appréciable pour celles qui viennent au fur et à mesure.

De bonnes performances dans l’éducation

Dans le secteur de l’éducation : on retiendra particulièrement les gros efforts d’assainissement du secteur des EPES, les examens nationaux de Licence et Master pour crédibiliser les diplômes obtenus par les étudiants. On notera aussi et surtout les évaluations diagnostiques en vue d’identifier les besoins en renforcement de capacités dans le primaire et le secondaire.

On notera enfin le recrutement, au titre de l’année 2019-2020, de plus de 27.000 enseignants (près de 16.000 au secondaire et près de 11.000 au primaire). Un effort historique qui contribue grandement à réduire voire, à combler les déficits traditionnellement observés.

De bonnes performances dans l’agriculture et l’eau

Au plan de l’agriculture, comment ne pas évoquer la 1ère place qu’occupe désormais notre pays en matière de production cotonnière ? Comment ne pas évoquer cette honorable 2ème place derrière la Côte d’Ivoire, en matière de productions vivrières dans l’UEMOA ? Ces deux performances traduisent, à elles seules, la portée des réformes engagées et des résultats déjà atteints en attendant des plus meilleurs encore.

S’agissant de l’eau. Il suffit ici de relever que près de 500 milliards de FCFA ont été déjà mobilisés, rien que pour l’accès à l’eau potable pour tous d’ici 2021. Relever aussi que de nombreux chantiers d’adduction d’eau multi villages est en cours à travers le pays, qu’autant de travaux sont déjà engagés en milieu urbain, pour rappeler que c’est un secteur où la dynamique en cours depuis 3 ans est plus qu’appréciable. D’ailleurs, dans les localités où les travaux sont achevés, les populations n’ont pas de mots pour remercier le président TALON et son Gouvernement.

Les chantiers du numérique et digitalisation

En dehors du déploiement de plus de 2000 km de fibre optique pour favoriser l’internet haut débit, la TNT prend corps. Des solutions digitales sont apportées dans maints domaines. Le DATA CENTER national est finalisé et sera en service dès que les conditions seront remplies. Les agents de l’Etat apprécient hautement l’application du numérique à la gestion de leurs carrières. Ce qui permet de générer divers actes désormais en un temps record et surtout, sans exposer les bénéficiaires à des tracasseries inutiles. A titre d’exemple, ils peuvent dorénavant consulter, leur situation administrative en ligne, à travers une plateforme conçue à cet effet.

Sports

C’est un secteur dans lequel la main heureuse du Gouvernement s’est aussi manifestée. Le parcours jusqu’au quart de fianale des Ecureuils à la CAN 2019 résume parfaitement la nouvelle dynamique en cours. Au soutien de la promotion des talents, le programme de construction de stades municipaux omnisports est engagé avec 22 chantiers ouverts dont les travaux évoluent à un rythme satisfaisant. Les performances réalisées par nos athlètes dans d’autres disciplines contribuent aussi à une meilleure visibilité de notre sport.

Au plan des reformes politiques et administratives. C’est un domaine où l’action du président TALON et de son Gouvernement contribuent grandement à redéfinir les paradigmes. Des réformes d’envergure ont été ainsi engagées dont les effets induits sont désormais manifestes et appréciés de nombre de nos compatriotes (santé, éducation, administration publique en général…). Mais bien plus, les réformes institutionnelles ou politiques pertinentes ont été réalisées consécutivement au dialogue politique des 10-11-12 octobre 2019.

Par Falco VIGNON