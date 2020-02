Ghana : un père enceinte sa fille et se retrouve derrière les barreaux

Au Ghana, un père de famille a engrossé sa fille biologique. Le mardi, il a été condamné à 20 ans de prison et aussi à des travaux forcés par un tribunal d’Accra.

Daniel Kwame Baah est un homme de 42 ans qui aurait eu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec sa fille de 14 ans jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte.

La juge, Mme Christina Cann a déclaré qu’elle avait pris en considération le plaidoyer du condamné pour l’atténuation, la prévalence de l’infraction dans la région du Grand Accra et la gravité de l’infraction.

Elle a également note que le père de famille mérite une punition plus sévère pour la gravité de sa conduite et aussi pour montrer aux autres que cela ne se fait pas dans une société normale.

D’un autre côté, Mme Cann trouve Baah qui était censé protéger la fille, avait renoncé à ses fonctions. Elle a déclaré que l’attitude du condamné laisse beaucoup à désirer. Le tribunal a appris que la victime était enceinte de sept mois et pourrait accoucher dans deux mois.

L’épouse de Baah, la victime et ses frères et sœurs plus jeunes étaient au tribunal, et l’épouse de Baah a pleuré de façon incontrôlable en apprenant que son mari passerait 20 ans en prison.