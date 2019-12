Ghana : un philanthrope veut nourrir plus de 4 000 jeunes de la rue pendant la Saint-Sylvestre

Vu la faim et la malnutrition extrêmes qui font rage et qui constitue un obstacle au développement durable en Afrique, Richard Ajibola, un philanthrope et ses amis ont décidé d’apporter leur grain de sel en promettant de nourrir plus de 4 000 jeunes dans les rues de James-Town, à Accra, au Ghana, le 31 décembre.

En effet, selon le deuxième objectif de développement durable des Nations Unies, les personnes qui ont faim et qui sont sous-alimentées ont moins de chances d’être productives. Elles sont également plus sujettes aux maladies et donc souvent incapables de gagner un revenu suffisant et d’améliorer leurs moyens de subsistance.

Alors que de nombreuses familles fortunées célèbrent Noël dans la chaleur de leur foyer, beaucoup d’autres passent leurs journées dans la rue froide sans avoir de quoi manger.

C’est de là qu’est éveillée leur ambition de venir en aide à ces jeunes qui errent les rues. «Chaque jour, les jeunes à risque à travers le Ghana souffrent de malnutrition et de faim, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies», a déclaré le philanthrope, ajoutant que «Cette saison de fête est l’occasion de s’attaquer à ce problème».