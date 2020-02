Gigi Hadid et Zayn Malik : la mannequin a posté une photo du chanteur sur Instagram pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, Gigi Hadid a fait un beau cadeau à Zayn Malik. La star des podiums a discrètement officialisé le renouveau de leur relation en postant une photo de l’ancien One Direction sur un compte Instagram dédié à ses photos prises à l’appareil jetable. On peut y voir le chanteur poser dans un décor champêtre avec son éternelle mine contrite.

«Salut la Saint-Valentin, Z à la ferme. Déc 2019», a sous-titré Gigi Hadid. Une publication qui semble donc confirmer les rumeurs de réconciliation qui circulent depuis quelques semaines.

Une nouvelle chance

En effet, Gigi Hadid et Zayn Malik ont été photographiés ensemble en janvier dernier à l’occasion de l’anniversaire du chanteur. Et une source bien informée avait alors assuré à E! News que le couple s’était bel et bien rabiboché fin 2019 après une année de séparation.

«Gigi et Zayn se sont remis en ensemble juste avant les fêtes en décembre. Zayn a fait le premier pas vers Gigi le mois dernier, et elle lui donne une seconde chance», avait déclaré la source.