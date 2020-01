Gillian Anderson annonce avoir bloqué l’accès de son compte Instagram à ses deux fils

Gillian Anderson est à l’affiche de Sex Education, une série plutôt osée sur la découverte de la sexualité d’un jeune adolescent, Otis, dont elle joue la mère sexologue, et afin que ses enfants ne tombent pas par hasard sur des extraits de la série à l’occasion de la promotion de la prochaine saison, elle a dévoilé à Vogue UK qu’elle avait bloqué ses fils cadets de son compte Instagram !

«J’ai bloqué mes cadets d’Instagram. Quand Sex Education sera terminée, je changerai peut-être. L’un a 11 ans, l’autre 13, et je suis sûre qu’ils n’ont pas encore vu la série. Ou alors ils ne me l’ont pas dit. Mais avec la sortie imminente de la nouvelle saison, et le fait que c’est un sujet de discussion avec leurs amis, on ne sait jamais», a-t-elle ainsi confié. La deuxième saison de Sex Education sera diffusée sur Netflix à partir du 17 janvier.