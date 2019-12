Gims a t-il vraiment «vendu son âme au diable?», le rappeur répond

Taxé d’avoir «vendu son âme au diable» pour la gloire et le succès, le chanteur français d’origine congolaise, Gims a répondu à ses détracteurs à la belle des manières.

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 20 décembre à Dakar, Gims s’est exprimé sur le sujet. En effet, les rumeurs qui font état d’un pacte entre le diable et Gims se sont accentuées après la sortie du clip «Le prix à payer».

On y voit Gims renoncer à sa liberté et à son âme en signant un pacte avec des forces occultes histoire de de devenir riche et célèbre. Le clip sorti il y a de cela 3 semaines avait suscité de vives réactions auprès des fans. Pour beaucoup d’entre eux, Gims retrace son propre vécu et dénonce les tares de l’industrie musicale.