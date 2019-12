Gims et sa femme Demdem : ils se sont rencontré de cette façon extraordinaire

Maître Gims ne cessera jamais de surprendre ses fans. L’homme habitué des lunettes noir contre les rayons de soleil a dévoilé enfin la manières dont lui et sa femme ce sont rencontré.

Si l’on en croit sa fiche Wikipédia, le célèbre chanteur de 33 ans est marié à Demdem, une Franco-Malienne, depuis 2006 et il n’aurait pas divorcé de sa première épouse. Une information impossible à confirmer malgré ce qui s’écrit ici et là. Seuls Gims et son entourage proche ont la réponse, mais ils la gardent bien précieusement.

Les détails sur l’histoire d’amour de l’artiste aux millions d’albums vendus et son épouse sont rares. On a pourtant récemment appris comment le couple s’était rencontré.

L’information a été dévoilée en novembre dernier, à l’occasion de la diffusion du concert historique de Gims au Stade France sur TMC. C’était le 5 novembre 2019 très précisément. À l’issue du show capté le 28 septembre dernier, la chaîne du groupe TF1 avait proposé un entretien de Gims avec Nikos Aliagas enregistré le lendemain du concert.

Dans le sujet consacré au concert, sa femme Demdem était évoquée à plusieurs reprises. Et pour cause : la jeune femme l’avait accompagné dans son incroyable aventure, mais aussi parce qu’elle l’avait rejoint sur la scène du Stade de France pour le titre Tout donner.

Cette apparition avait un sens tout particulier puisque Gims avait révélé pour la toute première fois le visage de son épouse dans le clip de Tout donner, façon Bonnie and Clyde, sorti en novembre 2016.

Ainsi dans le reportage, la voix off avait expliqué : Ce concert au Stade de France, celui de la consécration pour Gims, ne pouvait pas exister sans sa femme Demdem, rencontrée au cours d’un concert au début des années 2000, alors qu’ils n’étaient qu’adolescents.

(…) Demdem et Gims se sont mariés dès la première année de leur rencontre, alors que le chanteur n’avait que 19 ans. Depuis, le couple a eu quatre enfants. Pourtant, ce ne sont que deux enfants, un garçon et une fille, que Demdem expose de temps en temps sur sa page Instagram. Un nouveau mystère à éclaircir.