Gouvernance économique du Bénin : «Sur 4 ans, on a créé 1700 milliards de richesse en plus», dixit Wadagni

Le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, a planché devant les députés hier, lundi 29 juin 2020 dans le cadre de la présentation des grandes orientations du budget de l’Etat exercice 2021. Il en a profité pour renseigner sur les performances économiques réalisées par le Bénin ces dernières années.

Le Bénin a réalisé des performances économiques dignes d’éloges depuis 2016. C’est ce qu’a renseigné le ministre de l’Economie et des finances lors de la présentation des grandes orientations du budget de l’Etat exercice 2021.

«En 2015, on avait à peu près 6700 milliards de PIB. En 2019, nous sommes arrivés à 8400 milliards de PIB. Ça veut dire que sur 4 ans, on a créé 1700 milliards de richesses de plus», a renseigné l’argentier national. Cette performance réalisée par le Bénin a eu des conséquences positives sur l’économie du pays, comme l’a expliqué Romuald Wadagni.

«Sur 1700 milliards de richesses nouvelles créées en 4 ans, il y a eu 10 % de prélèvement. Cela fait 170 milliards. Donc c’est 170 milliards de capacité de remboursement de dettes aussi. Plus votre capacité de remboursement augmente, vous avez des besoins et vous ne pouvez pas dire oui, je vais rester et ne pas faire investissements parce que j’ai peur», a-t-il confié.

Une place de choix aux mesures sociales

Le gouvernement fidèle à son habitude, a prévu une cagnotte importante pour faire face aux mesures sociales dans le projet de loi des finances 2021.

«Nous avons, depuis le début de 2019, décidé de mettre beaucoup plus d’attention sur les dépenses sociales prioritaires. On a eu trois années pour vraiment ajuster et on était bien lancé pour mettre l’accent sur le social. Malgré le contre-coup de la Covid-19, vous avez vu les mesures que nous avons annoncées il y a deux semaines. 74 milliards FCFA. Nous avons encore d’autres mesures qui vont venir parce qu’à la fin, c’est le bien-être des populations que vous représentez, qui compte», a rassuré Romuald Wadagni.

Sur la question de la dette publique

Les membres du Parlement ont abordé la question de la dette publique du Bénin lors de l’exposé du ministre Wadagni. Celui-ci a dissipé leurs inquiétudes en leur apportant des réponses convaincantes.

«Nous sommes à 10%, la norme communautaire est de 20%. C’est-à-dire que quand vous créez un centre de richesse, la norme communautaire demande qu’on prélève jusqu’à 20 %. Mais on en prélève 10%», a affirmé Romuald Wadagni.

De par ses explications l’argentier national a éclairé la représentation nationale sur le système de la dette et la gestion qui en est faite par le gouvernement béninois.

«Nous allons chercher de l’argent moins cher pour rembourser les dettes qui sont là et qui sont chères. Maintenant par rapport au taux de dette, bien entendu, il y a des critères de convergence qui fixent les seuils à 70. Je vous ai dit en commission la semaine passée que nous, nous ne voulons même pas dépasser les 50», a confié le ministre béninois.

Par Falco VIGNON