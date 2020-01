Grande-Bretagne : une bagarre éclate, un homme continue à manger son kebab

Dans un restaurant grec de Portsmouth, en Grande-Bretagne, une bagarre générale a éclaté et un homme continue à manger son kebab sans se soucier de ce qui se passe autour de lui.

Rien n’aurait pu empêcher cet homme de manger son kebab. Alors qu’une bagarre éclate entre des employés du snack et des clients, un homme, écouteurs sur les oreilles, observe la scène avant de retourner à son kebab, imperturbable.

Son attitude stoïque face aux événements a fait l’objet de nombreuses blagues et lui a même valu le surnom de «l’homme le plus calme du monde» sur Twitter.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

Finalement retrouvé par le Daily Mail, cet homme a expliqué qu’il avait d’abord pensé quitter le restaurant, avant de se raviser. «Je me suis tourné et j’ai vu un homme et un employé se jeter des choses l’un sur l’autre et puis ce grand gars a donné un coup de pied au comptoir», a-t-il expliqué au quotidien.

«À un moment donné, j’ai pensé à partir, mais j’appréciais mon kebab et mes frites… bien que les frites n’étaient pas très bonnes».

«Le plus drôle dans cette vidéo, c’est cet homme qui est resté assis avec ses écouteurs dans les oreilles». «Il n’a littéralement pas bougé, il a juste continué à manger pendant tout ce temps».

This whole video is like a Renascence painting. pic.twitter.com/YII3kb1cwO — Isabelle Rose Saks (@izzysaks) January 12, 2020