Grossesse en milieu scolaire dans le Mono : Houéyogbé bat le record avec plus de 35 cas

Dans le département du Mono, le nombre de cas de grossesses en milieu scolaire répertoriés du 16 septembre 2019 au 24 juin 2020 est de 99. Et c’est la commune de Houéyogbé qui bat le record avec 37 cas.

D’après les statistiques des cas de grossesses en milieu scolaire enregistrés du 16 septembre 2019 au 24 juin 2020 et rendues publiques par le directeur départemental du plan et du développement des départements du Mono et du Couffo, Raymond Djossou, le Mono a enregistré un total de 99 cas de grossesses cette année.

Sur les six communes du département, c’est la commune de Houéyogbé qui a battu le plus grand record en matière de grossesses en milieu scolaire avec un total de 37 cas avec neuf (09) élèves comme auteurs.

La commune de Lokossa vient en deuxième position avec vingt (20) cas de grossesses suivie des communes de Comè, Grand-Popo, Bopa et Athiémé avec respectivement 16, 10, 09 et 07 cas de grossesses.

Selon les chiffres publiés par la direction départementale du plan et du développement, les auteurs de ces grossesses sont majoritairement des élèves. On dénombre vingt-cinq (25) élèves et deux (02) enseignants auteurs de grossesses en milieu scolaire.