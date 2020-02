Guéguerre entre Kerozen Dj et Maalhox le Vibeur : le pardon qui met fin à la polémique !

Le chanteur ivoirien Kerozen Dj fait l’objet de sévères attaques depuis quelques jours de la part du rappeur camerounais Maalhox le Vibeur. Face à la situation, le chanteur ivoirien a tenu calmer cette tension en présentant ses excuses au rappeur.

Une affaire de 2017

Tout est parti d’une interview de Kerozen Dj accordée à la chaine de télévision Ivoire Music Tv en 2017. Lors de l’interview, le poulain de la belle Emma Dobré a affirmé qu’il ne considérait pas le rappeur camerounais comme un grand artiste du pays des Lions Indomptables.

«Mais toi aussi, tu dis grand artiste, tu me parles de Maalhox. Parle-moi de Papa Wemba, de Koffi Olomidé, de Youssou Ndour, de Meiway. Maalhox, c’est un artiste, pas un grand artiste», avait soutenu Kerozen Dj.

Des propos qui ont en rogne le rappeur Maalhox le Vibeur. Et depuis quelques jours, Maalhox s’en prend violemment à Kerozen tout en promettant de lui faire la peau quand il sera au Cameroun.

«Je suis un million de fois plus grand que toi. Donc tu veux te comparer à moi? Qu’est-ce que tu as déjà fait dans la musique à part faire la même chanson où tu passes ta vie à dédicacer les gens ? Donc quand on parle des artistes ivoiriens qui ont apporté une plus-value dans la musique africaine, tu te mets dedans ? Aucune des chansons de ton répertoire n’atteindra jamais le niveau de ”ça sort comme ça sort” (l’un des titres à succès de Maalhox) (…) De toute ma vie, je n’ai jamais entendu quelqu’un dire qu’il s’inspire de Kerozen. Ni au Cameroun ni en Côte d’Ivoire», a riposté Maalhox le Vibeur.

La réaction de la toile

Les internautes n’ont pas apprécié les nombreuses invectives de Maalhox à l’encontre de Kerozen. Ils déplorent les agissements du rappeur camerounais d’autant plus que l’interview de Kerozen a eu lieu en 2017, et donc n’est plus d’actualité.

Kerozen met fin à la polémique

Pour mettre un terme à sa guéguerre avec Maalhox le Vibeur, après les virulentes attaques de celui-ci, le chanteur ivoirien Kerozen Dj a préféré présenter ses excuses.

«Mon très cher frère Maalhox, je te présente toutes mes excuses si mes propos t’ont blessé. Ce n’était en aucun cas mon but! Que le Dieu d’Abraham de David, nous garde. On est ensemble frère», a écrit Kerozen Dj.

Reste à savoir si le rappeur camerounais Maalhox le Vibeur acceptera ses excuses en cessant de publier des textes dans lesquels il s’attaque très sévèrement à l’auteur de «Mon heure a sonné».