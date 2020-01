Guerre commerciale : Trump et le négociateur chinois signent l’accord de «phase 1»

Cet accord marque une première étape dans le processus d’apaisement des relations entre les deux puissances.

Donald Trump a salué mercredi 15 janvier un accord commercial «historique» entre les États-Unis et la Chine juste avant la signature du document avec le principal négociateur chinois, Liu He. Cet accord de «phase 1» est bon «pour le monde entier», a affirmé le président chinois Xi Jinping dans une lettre adressée à son homologue américain, lue par un haut responsable chinois lors de la cérémonie de signature à la Maison Blanche.

«Aujourd’hui marque une étape historique, une étape qui n’avait jamais été franchie avec la Chine, vers un accord commercial juste et réciproque entre les États-Unis et la Chine», a déclaré le président américain.

«Nous savons qu’il y aura encore des différends entre nos deux pays mais ce jour marque le début d’un nouveau chapitre dans les relations commerciales entre les deux plus importantes économies du monde», a renchéri le vice-président américain, Mike Pence. Donald Trump a aussi confirmé qu’il comptait se rendre bientôt en Chine, pour poursuivre les négociations en vue d’une «phase 2».

L’accord signé ce mercredi marque une trêve dans une douloureuse guerre commerciale, qui a pesé non seulement sur l’économie américaine et chinoise mais encore sur la croissance mondiale.

Outre des achats de quelque 200 milliards de dollars de biens américains supplémentaires par Pékin, l’accord prévoit d’importants volets permettant aux entreprises américaines de faire affaires en Chine plus librement ou sur des bases juridiques plus solides, notamment en matière de respect de la propriété intellectuelle ou encore de transfert de technologies.

