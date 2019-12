Guerre des fessières : Voici celle qui veut détrôner Eudoxie Yao

Il faut parfois la concurrence pour rendre les choses agréables, éfficaces, performantes et compétitives. En matière de fesses à rondeur impressionnant en Afrique, c’est la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao qui a séduit la toile et salivé beaucoup d’hommes. Mais elle n’est plus la seule désormais. Elle a des concurrentes qui veulent la détrôner.

En effet, la go ultra sexy dont les rondeurs et les courbes font frémir des milliers de cœurs en Côte d’Ivoire et dans les 4 coins du monde entier, se fait concurrencer. La coqueluche des réseaux sociaux, celle qu’on surnomme la Kim Kardashian africaine a le beau fessier qui fait rêver les femmes.

Et parlant de rêve, certaines pensent prendre la place de la go «Bobaraba» de la Côte d’Ivoire. C’est le cas de cette femme que nous vous proposons en images, qui a également un postérieur à couper le souffle, bien sculpté.

Là Yao risque de perdre son titre…

Découvrez la nouvelle coqueluche en photos