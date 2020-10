Guinée : l’opposant Cellou Diallo invite Alpha Condé à un débat contradictoire

A la faveur d’un post sur sa page facebook, ce jeudi 1er octobre 2020, l’opposant Guinéen Cellou Dalein Diallo a invité le président Alpha Condé à un débat contradictoire télévisé.

Dans quelques jours, les guinéens seront appelés aux urnes pour l’élection d’un nouveau président ou bien la réélection du président sortant, Alpha Condé. Soucieux de la transparence de l’élection en vue, le candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée ( UFDG) Cellou Dalein Diallo a invité son challenger à un débat télévisé.

« Pour offrir aux Guinéens la possibilité de voter en toute connaissance de cause, j’invite le candidat Alpha Condé à un débat contradictoire télévisé.

En acceptant ma proposition, il aura pour une fois privilégié la force des arguments et non l’argument de la force », a écrit l’ex premier ministre sur sa page facebook.

Selon lui, ce sera l’occasion pour le chef de l’État Alpha Condé, candidat à sa propre succession, de présenter son bilan aux Guinéens. « Cela lui permettra de faire son bilan et moi de présenter ma vision pour la Guinée. J’attends sa réponse. Cest l’heure », a-t-il indiqué.

Signalons que l’élection présidentielle est prévue pour le 18 octobre prochain.