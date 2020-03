Guinée : un faux marabout viole la fille de sa patiente

Ce vendredi 06 mars 2020, un marabout, présumé violeur de la fille de sa patiente été présenté à la presse.

D’après la presse guinéenne (Guinée7.com) qui donne la nouvelle, le présumé violeur, se faisant passer pour un marabout, a été invité par une femme malade pour la guérir. Cette dernière aurait donc logé le faux marabout, son guérisseur, dans la même chambre que sa fille. C’est ainsi que ce prédateur sexuel aurait abusé de la fille et de celle d’une voisine confiée dans la famille. « Les deux filles âgées de 12 et 13 ans déflorées seraient passées aux aveux quand on a remarqué des troubles physiques chez elles », a fait remarquer l’ONG Protection Filles et Femmes de Guinée.

Mais le comble dans cette histoire est que la fille de la patiente aurait été mariée de façon coutumière au marabout. Cet état de chose est dénoncé par l’ONG qui parle d’un «mariage précoce et forcé ».