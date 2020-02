Guinée : un homme de 29 ans arrêté pour avoir violé 5 fois une fille de 9 ans

Âgé de 29 ans, Mamadou Sylla est accusé d’avoir violé à plusieurs reprises une fillette de 9 ans. Il a été présenté à la presse, ce mercredi 19 février 2020, par l’Office de Protection de Genre Meurs et Enfance (OPROGEM).

D’après plusieurs médias guinéens qui rapportent la nouvelle, les faits se sont déroulés au quartier Gbéssia dans la commune urbaine de Matoto. Selon Commissaire Henri Fac, directeur du département Genre et Enfance à l’OPROGEM, le dernier acte de viol exercé sur la fillette s’est déroulé le samedi 15 février 2020.

Etant voisin de la famille de la victime, le présumé auteur, apprennent les médias, profitait de la plaisanterie entre lui et la mère de la victime pour abuser de la fillette. Ce prédateur sexuel achetait, après chaque acte, le silence de la petite fille contre de petits sous. Mais il sera démasqué et arrêté grâce à la collaboration de la BAC et du Commissariat de Gbéssia.

«Nous avons pu mettre main sur le présumé auteur. Dans les consultations, il se trouve qu’il y avait une défloraison ancienne. A l’audition même du présumé auteur, il a dit qu’il n’était pas à sa première fois. Qu’il était presqu’à sa cinquième fois. On lui a demandé les autres cas se sont passés quand, il a dit qu’il ne se rappelle pas de la date. Il reconnait quand même d’avoir eu des relations intimes avec la fille», a expliqué le Commissaire Henri Fac. D’après nos confrères, le présumé auteur aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Par ailleurs, l’acte de viol a été confirmé par les médecins légistes grâce à des test. «Alors l’ITT est de 8 jours», a souligné le commissaire sans manquer d’ajouter la tolérance est zéro pour les cas de viol. Ainsi, le mis en cause sera bientôt présenté à la justice pour être fixé sur son sort.