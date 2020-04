Hailey Bieber décompose sa routine de soins de peau simple mais efficace (Vidéo)

La chanteuse et actrice américaine Lady Gaga se fait couveuse, révélant qu’elle aimerait se marier et avoir des enfants.

La chanteuse de 34 ans, qui sort actuellement avec l’entrepreneur Michael Polansky, a été interrogée sur ses projets futurs lors d’une nouvelle interview InStyle.

En réponse, elle a dit «Mariage», avant de parler de faire plus de musique et de films, et d’élargir ses efforts caritatifs avec sa fondation Born This Way.

«Je dirai que je suis très excité d’avoir des enfants. J’ai hâte d’être maman. N’est-ce pas incroyable ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons contenir un humain à l’intérieur et le faire grandir. Ensuite, il sort, et c’est notre travail de le garder en vie», a-t- elle ajouté.