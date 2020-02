Hailey et Justin Bieber : les premiers mois de mariage ont été difficiles

Les premiers mois de mariage entre Hailey et Justin Bieber n’ont pas été évidents. Et si la jeune femme de 23 ans n’a à aucun moment regretté d’avoir prononcé ses vœux, les problèmes de santé de son mari ont mis leur union à rude épreuve.

«Il était vraiment malade, a déploré Hailey Bieber lors d’un entretien accordé à Elle US. Il a la maladie de Lyme, et il devait gérer beaucoup de soucis médicaux. Et c’était difficile parce que tout le monde, à l’extérieur, était malveillant et on disait qu’il était drogué, alors qu’en vérité, il était en mauvaise santé et on ne savait pas pourquoi.»

Un lien très fort

«C’était mes premiers mois en tant qu’épouse, à essayer de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas. Maintenant il est en parfaite santé, a poursuivi Hailey Bieber. Mais traverser ça et essayer de dire, “Alors, qu’est-ce qu’on fait de notre mariage dans tout ça ?”, ce n’était vraiment pas l’ambiance. Mais être capables de partager ça – d’avoir ce lien de foi et de spiritualité entre nous – est primordial. C’est la part la plus importante de notre relation, suivre Jésus ensemble, et faire partie de notre paroisse ensemble.»