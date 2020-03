Hallucinant ! Une église construite avec des crânes humains (photos)

Il est étrange qu’une église qui est un lieu de culte soit construite avec un squelette humain, mais oui, elle existe.

La chapelle du crâne ou l’église Saint-Barthélemy, est une chapelle ossuaire située dans le quartier Czermna de Kudowa, une ville du comté de Klodzko, en Basse-Silésie, en Pologne.

Construit dans le dernier quart du XVIIIe siècle à la frontière de l’ancien comté prussien de Glattz, le temple sert de charnier avec des milliers de crânes et de restes squelettiques «ornant» ses murs intérieurs ainsi que le sol, le plafond et les fondations. La chapelle du crâne est le seul monument de ce type en Pologne et l’un des six en Europe.

La chapelle a été construite en 1776 par le curé local Václav Tomášek. Il s’agit du charnier des personnes décédées pendant la guerre de trente ans (1618-1648), trois guerres de Silésie (1740-1763), ainsi que des personnes décédées des suites d’épidémies de choléra, de peste et de faim.

Avec le sacristain J. Schmidt et le fossoyeur J. Langer, le père Tomášek, inspiré par le cimetière des Capucins lors d’un pèlerinage à Rome, a recueilli les ossements des victimes, les a nettoyés et les a mis dans la chapelle en 18 ans (de 1776 à 1794). Les murs de cette petite église sont remplis de trois mille crânes, et il y a aussi des ossements de 21 mille autres personnes enterrées dans le sous-sol.

Les crânes des personnes qui ont construit la chapelle, y compris Tomášek, ont été placés au centre du bâtiment et sur l’autel en 1804. À l’intérieur se trouvent un crucifix et deux sculptures d’anges, l’une avec une inscription latine qui se lit «Lève-toi des morts» sont parmi les os. Un enregistrement à l’intérieur de l’église disponible en trois langues explique l’histoire de la chapelle.