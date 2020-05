Harcelé à cause de ses oreilles décollées : les parents cet petit prennent une décision drastique

Aucun parent ne veut que son enfant soit victime de harcèlement verbal ou physique. Malheureusement, ce petit garçon de six ans a été tellement victime de harcèlement à cause de ses oreilles décolées, ses parents ont pris une décision drastique.

Gage, le fils de Kallie Berger, a été victime de harcèlement à l’école au cours de sa première année. Ses camarades de classe lui disaient sans cesse que le garçon de six ans ressemblait à un elfe et avait des oreilles étranges.

Parce que les autres enfants étaient méchants, Gage ne voulait souvent pas aller à l’école. Kallie et son mari, Tim, ont regardé, impuissants, leur fils devenir victime de harcèlement, encore et encore. L’école n’a pas non plus mis fin aux moqueries et à la souffrance que vivait ce petit garçon innocent.

Parfois, Gage se regardait dans le miroir et tenait ses oreilles pour voir à quoi il ressemblerait. «Il se sent parfois inférieur et pense que qu’il n’est pas assez bien», a déclaré sa mère à Inside Edition.

Ses parents craignaient que le harcèlement ne nuise à jamais à sa confiance en soi. «Je ne veux tout simplement pas être victime de harcèlement», a déclaré le garçon.

Après réflexion, Tim et Kallie, ainsi que Gage, ont pris une décision drastique. Ils ont pris rendez-vous avec un chirurgien plasticien pour modifier les oreilles de Gage.

L’opération a duré environ deux heures et après deux jours, le bandage a été retiré. Lorsque Gage a vu le résultat, tout son visage s’est éclairé.

Cette histoire s’est produite il y a quelques années, mais la question reste malheureusement d’actualité. Beaucoup de gens remettent en question les procédures cosmétiques pour règler un problème physique suscitant le harcèlement. Y a-t-il une limite et où est la limite ?

Le désespoir de ces parents est facile à comprendre et Gage est très heureux après l’opération. Que pensez-vous des procédures esthétiques ?