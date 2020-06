Harcèlement sexuel à l’ortb : Angéla Kpeidja parle à nouveau

Il y a quelques semaines la journaliste Angéla Kpeidja a fait une publication sur sa page facebook «dénonçant» le harcèlement sexuel dans les lieux de travail en occurence à l’ortb. Des réactions et des actions se sont donc succédées. Aujourd’hui, la journaliste s’engage encore plus dans la lutte contre le harcèlement.

« J’adresse aux critiques que je reçois toute la considération nécessaire». Tels sont là quelques propos de la journaliste Angéla Kpeidja posté sur sa page facebook. En effet, beaucoup d’internautes ont eu à «critiquer» cette dernière suite à ses publications dont la compréhension n’est souvent pas au rendez vous pour tous les internautes. Pour rappel, suite à sa nomination à un poste à l’ortb, Angéla Kpeidja puisque c’est d’elle qu’il s’agit a encore laissé des mots sur sa page facebook. Sur ladite page, l’on pouvait lire «…Réparation administrative, maigre consolation» . Une publication de Angéla Kpeidja après sa nomination qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Aujourd’hui, face à ces critiques, Angéla Kpeidja se dit plus que jamais engagé dans la lutte. Plus loin dans sa publication sur sa page facebook c’est écrit : « je me suis jeté dans un combat; que dis – je, notre combat et j’ai la foi pour le mener jusqu’au bout. »