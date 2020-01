Héritier Watanabe :  voici comment Naomie a conquis son cœur à jamais

Naomie Mbando, la fille de la vidéo sextape de Héritier Watanabe qui avait fait un grand bruit en novembre dernier, révèle son secret pour garder l’artiste près d’elle malgré que de nombreuses femmes rôdent autour de lui.

Lors d’un jeu des questions-réponses sur son compte Instagram, Naomie Mbando se confie : «Le respect, la considération et son amour vrai. Le reste ne me concerne pas, car la nature de l’homme c’est la faiblesse. Il peut avoir mille filles ou femmes, mais très difficile pour avoir son cœur. C’est ce qui fait la différence entre homme et femme. Et tant que je l’ai, ça me suffit».

La jeune femme s’est aussi confiée sur d’autres sujets notamment sa relation avec l’artiste Watanabe, comment ils se sont rencontrés, la durée de leur relation, etc.