Hommage à Chadwick Boseman : Sienna Miller témoigne d’une bonne action de l’acteur

Qui pourrait bien donné une partie de son salaire à un collègue de travail ? Bien évidemment sice dernier n’étais pas doté d’un cœur en or. Mais, le héros T’challa l’a bien fait et aujourd’hui les témoignages font chaud au cœur.

En effet, lorsqu’il a compris que sa consœur Sienna Miller serait payée moins que lui sur le film 21 Bridges (Manhattan Lockdown en français), Chadwick Boseman n’a pas hésité : il lui a donné une partie de son salaire.

C’est ce qu’a révélé l’actrice dans une nouvelle interview pour Empire. La star y explique comment l’acteur de Black Panther s’est impliqué pour lui venir en aide.

«C’était un film avec un assez gros budget. Et je pense que tout le monde comprend les problèmes de disparité de salaire à Hollywood. J’ai demandé un salaire que le studio ne voulait pas me donner. J’hésitais déjà à retourner au boulot et ma fille reprenait l’école donc j’ai juste dit : Je ne le ferai que si je suis compensée de manière honnête», s’est-elle souvenue.

Surprise à Hollywood

C’est à ce moment-là que Chadwick Boseman est intervenu, poursuit Sienna Miller. «Chadwick a décidé de donner une partie de son salaire pour s’assurer que j’allais obtenir le salaire que j’avais demandé.

Il disait que c’était ce que je méritais. C’est une des choses les plus ahurissantes que j’ai jamais vécues. Ça n’arrive jamais, ce genre de chose. Il m’a dit : Tu seras payée pour ce que tu vaux, ce que tu mérites. C’est inimaginable de voir un homme, dans cette ville (Hollywood), se comporter d’une manière aussi honnête et respectable», a ajouté l’actrice.

Chadwick Boseman est mort le 28 août dernier après un combat de quatre ans contre un cancer, qu’il avait choisi de garder secret. Il avait 43 ans.