Horrible : «j’ai utilisé l’eau de ma toilette intime pour cuisiner pour mon copain qui m’a trompée», avoue une jeune femme

Je m’appelle Samantha, une femme de 32 ans au cœur brisé et dévastée. Mon petit ami de huit ans veut me larguer même après avoir avorté cinq fois pour lui.

Comme je l’ai dit, je sors avec Edmund depuis huit ans; J’ai rêvé de me marier avec lui et de fonder une famille ensemble. Je l’aimais tellement que je pouvais tout faire pour lui.

Quand Edmund a été renvoyé de son bureau, je me suis assuré qu’il ne manquait de rien car je lui donnais toujours de l’argent, achetais des vêtements pour lui et même payais ses factures.

Je lui ai permis d’utiliser ma voiture pendant que je prenais des bus pour aller et revenir du travail. J’ai fait tout cela parce que je pensais aider mon futur mari à se remettre sur pied.

Quelques mois après avoir perdu son emploi, le propriétaire d’Edmund l’a expulsé de son appartement. Je lui ai dit de déménager dans mon appartement de deux chambres, ce qui était tout simplement naturel dans une telle situation; après tout, j’aidais mon homme, du moins je le pensais.

Même lorsque mes amis m’ont averti de ne pas le laisser rester chez moi, j’ai refusé d’écouter. Je pensais qu’ils étaient jaloux de l’amour qu’Edmund et moi partagions.

Au cours des huit années que nous avons passées ensemble, j’ai dû me faire avorter à cinq reprises. Edmund n’arrêtait pas de me dire qu’il n’était pas encore prêt pour le mariage. Il m’a donné l’impression qu’il devait faire certaines choses avant de se marier. Je le croyais, ne sachant pas qu’il m’utilisait juste pour ses propres gains.

La vérité m’est apparue après qu’Edmund a obtenu un emploi dans une entreprise de service pétrolier qui est venue avec une maison et une voiture. Il ne m’a pas parlé du travail et des avantages qui en découlaient et quand il a fait ses valises de ma maison à la nouvelle maison, il ne me l’a pas dit.

Je suis revenu du travail un jour seulement pour rencontrer une note sur ma table où il m’a dit qu’il déménageait dans son nouvel endroit. Il n’a même pas eu la courtoisie de me le dire en face.

Je pensais que c’était une blague et je l’ai appelé avec l’intention de lui dire d’arrêter une telle blague. Mais j’ai été choqué quand une femme a pris l’appel et m’a dit qu’elle était la fiancée d’Edmund et que je ne devrais pas rappeler le numéro.

Je ne savais pas quand je me suis effondré et que je me suis évanoui et quand je suis arrivé, j’ai réussi à appeler un ami qui s’est précipité et m’a emmené à l’hôpital.

Toutes mes tentatives pour que Edmund vienne me voir ont été vaines. il ne cesse de leur dire que la relation est terminée et qu’il se marie avec quelqu’un d’autre. Je me blâme tous les jours mais je jure que je ferai en sorte qu’ Edmund souffre pour ce qu’il m’a fait tant que je vivrai.