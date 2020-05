Houngbédji-Vlavonou

Les communales et municipales du 17 mai prochain pour quels objectifs ? Meilleures stratégies et tactiques du régime Talon pour mieux verrouiller la prochaine présidentielle dans une certaine complexité ? Grand élan pour le développement à la base ? Analyse dans l’exercice de l’éditorial du jour.

Pour le scrutin du 17 mai prochain, quels sont les facteurs en jeu ? A cette question, on a la forte conviction qu’on a voulu et on a pu avoir des particularités d’une nouvelle exclusion politique pour 2021. En effet, avec un pouvoir qui est déjà en confiance après les législatives exclusives de 2019, il faut parachever l’œuvre entamée qui donné pouvoir et confiance à la fois.

Dès lors, il se fait que ce scrutin apparait comme une évaluation dans le but de mieux saisir la complexité organisationnelle de la présidentielle à venir. Quand on a déjà 83 députés dans son escarcelle, tout porte à croire qu’il faut continuer d’influencer les parties prenantes jusqu’à la prochaine présidentielle dans un an.

Et dans cette logique, il suffit d’apprécier de très près ces parties prenantes d’aujourd’hui. A l’appel, on a l’Union progressiste, le Bloc républicain, le PRD, l’UDBN et FCBE (sans la sève nourricière de Boni Yayi). Quand on a déjà 83 députés à sa solde et qu’on tente de transformer le scrutin du 17 mai prochain en une introduction à la négociation politique, c’est bel et bien la ‘’logique des trucs et ficelles’’.

Il apparait donc clairement comme on le voit, le sens politique d’un régime légitime et légal mais qui s’appuie sur un Parlement exclusif et sans légitimité qui seront par la force des choses, des grands seigneurs. Mieux, sans oublier que tout ceci surfe sur l’intégration des habiletés personnelles et stratégiques d’un pouvoir spécialiste de passage en force.

Autre chose, grâce aux communales et municipales, Patrice Talon doit accroître l’agilité politique tout en faisant davantage asseoir son influence sur les meilleures bases qui soient. Et dans tout cet ensemble de cristaux, où est la part du développement à la base ?

On en trouve d’ailleurs nullement. En effet, depuis le vote du code électoral dont l’article 184 dispose comme par enchantement que : «Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges», on sait que le développement local a déserté le forum.

Nicéphore Soglo, ancien premier maire de Cotonou, a su décortiquer avec maestria cette courte vue de l’esprit. Selon lui : «Le premier principe de la décentralisation exige qu’on règle les problèmes là où ils se posent. Soit, c’est au niveau local, au niveau régional, national ou fédéral qu’on règle les problèmes à la base et non jamais au plan national. C’est la règle de subsidiarité».

A l’analyse, le 17 mai prochain, on va enterrer à la fois la décentralisation et le développement à la base. Il ne peut en être autrement, il s’agit au contraire de profiter des communales et municipales comme tremplin pour mieux réussir sa domination sur le pays. Et comme le régime Talon ne sait pas concéder, il serait illusoire de le voir sortir de sa zone de confort.

Par Titus FOLLY