«House Of The Dragon» : la date de diffusion de la série dévoilée

Bonne nouvelle pour les fans de «Game Of Thrones» qui n’auraient pas encore retrouvé une série à la hauteur de leurs attentes. Le bout du tunnel leur arrive avec le prequel de GOT, la série «House Of The Dragon» qui sera diffusé en 2022.

C’est Casey Bloys, le chef de la programmation chez HBO qui a annoncé la bonne nouvelle. «Nous allons commencer le scénario. Je pense que la série sera diffusée vers 2022».

L’histoire de «House Of The Dragon» se situe bien avant les aventures de Jon Snow et Daenerys Targaryen, mais tourne tout de même autour de la famille de la célèbre reine des dragons.

Les Targaryens ont une longue et sanglante histoire qui est décrite dans le livre «Fire and Blood», de George R.R. Martin.

Dans un premier temps, c’est une autre histoire de l’auteur qui avait été retenue, celle intitulée «Lune de Sang». Les acteurs Naomi Watts et Jamie Campbell Bower avaient même été déjà choisis, mais l’idée a soudainement été abandonnée.

«Un épisode pilote a été enregistré», a déclaré Casey Bloys. «Les choses ne se mettaient pas en place. Ce n’est pas que les créateurs n’ont pas fait du bon travail, c’est que quelque chose clochait. Nous avons donc entamé plusieurs projets pour ne retenir que le meilleur».

George R.R. Martin a annoncé la sortie d’une nouvelle version de «Fire & Blood». La nouvelle couverture présente aussi la sortie de la série. Une annonce qui réjouit à moitié les fans puisque ceux-ci attendent surtout une suite de «Game Of Thrones».

L’auteur a commencé à écrire «Winds Of Winter» il y a neuf ans et s’est arrêté là. Les fans qui ont été déçus par la fin télévisée de «Game Of Thrones» espèrent que les livres fourniront une meilleure fin.

«Vous n’aurez pas un sou de nous tant que ‘ Winds Of Winter’ ne sera pas dans nos bibliothèques», a crié un internaute.