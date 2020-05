Huddah Monroe : voici son étonnante réaction au meurtre de George

Un garçon de 14 ans a été tué par la police au Brésil. Sur le lieu de l’incident, 70 traces de coups de feu retrouvées. Alors que le meurtre d’un Afro-américain, révolte toute la communauté noire d’Amérique contre les actes racistes et les violences policières, un de leurs frères du Brésil, vient d’être abattu.

Alors même que des manifestants enragés et des policiers s’affrontent dans les rues de Minneapolis à la suite du meurtre de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans soupçonné d’avoir commis une fraude, João Pedro Matos Pinto, un garçon de 14 ans, a été abattu au Brésil la semaine dernière. Il jouait avec son cousin dans la maison de son oncle à São Gonçalo, dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro, lorsque la police censée suivre les trafiquants de drogue, l’a abattu.

Curieusement, le jeune homme a été transporté par les agents de sécurité dans un hélicoptère de la police et emmené aux opérations aériennes des pompiers, au sud de Rio sans qu’aucun membre de sa famille ne soit informé. Selon les pompiers, Pinto était déjà mort à son arrivé.

Les parents et les proches de Pinto n’étant pas au courant de sa mort, la famille a lancé une recherche toute la nuit dans les hôpitaux et les commissariats et a créé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #procurasejoaopedro.

C’est le mardi matin 19 mai, soit plus de 17 heures après sa mort, que le corps sans vie de Pinto a été retrouvé à l’IML (Institut médical légal) de la ville. La police civile de Rio de Janeiro (PCRJ) a déclaré avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la mort de l’adolescent tué lors de l’opération de police.

Si la PCRJ a noté que l’opération visait à exécuter deux mandats de perquisition et de saisie contre les chefs d’une faction criminelle, elle a ajouté que «pendant l’opération, les agents de sécurité des trafiquants de drogue ont tenté de s’échapper en sautant par-dessus le mur d’une maison. Ils ont tiré sur la police et ont lancé des grenades».

Le cousin de Pinto, Daniel Blaz, qui a été témoin de l’incident et qui était avec lui, a donné une autre version des faits. Blaz a déclaré qu’en plus d’avoir utilisé des armes à feu, les agents de la police fédérale et civile ont lancé des grenades sur leur maison.

«João et moi étions près de la porte. Il y a eu un bruit. Puis ils ont tiré sur la fenêtre. Nous avons couru jusqu’à la chambre. João et Duda étaient dans la pièce, couchés. La police est entrée, nous a dit de nous allonger au sol», a-t-il poursuivi.

Le père de Pinto, Neilton Matos, a déclaré que les officiers avaient falsifié une version de l’action de la police, ajoutant que les murs de la maison portent au moins 72 trous de balles.

Il a également démenti le fait que des criminels avaient envahi la résidence, comme l’indique la version de la police.

«João n’était pas dans la rue lors de l’affrontement. Il était à l’intérieur d’une maison, d’un foyer. Personne n’a le droit d’entrer dans la maison de quelqu’un et de prendre la vie d’un jeune de 14 ans», a-t-il déploré.

«Si la justice n’est pas rendue ici, la volonté de Dieu sera faite. Mon fils avait des rêves, il savait déjà ce qu’il voulait. Il voulait être avocat et avait toujours de bonnes notes à l’école»

Suite à cet incident malheureux, des dizaines de Brésiliens sont descendus dans les rues exigeant la peine de mort pour les policiers responsables de la mort de l’adolescent, tandis que d’autres autorités de l’Etat ont exigé un rapport complet de la hiérarchie policière pour déterminer la marche à suivre.